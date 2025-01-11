BYD Yine Yapacağını Yaptı: Arabaya ‘Şarj’ Dediğiniz Anda Depo Resmen Dolup Taşıyor!
Çin merkezli otomotiv devi BYD (Build Your Dreams), elektrikli araç portföyüne bir yenisini daha ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, yeni elektrikli SUV modeli Atto 2’yi Avrupa pazarına sundu. Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Atto 2, şık tasarımı, etkileyici menzili ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. BYD, bu modelle Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
PERFORMANS CANAVARI
Kompakt SUV segmentinde yer alan BYD Atto 2, 312 kilometre menzil sunan 45.1 kWh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. Araç, 174 beygir gücünde bir motora sahip ve bu sayede hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarında güçlü bir performans sergiliyor.
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Boyutlarıyla da segmentine uygun bir tasarım sunan Atto 2, 4.31 metre uzunluğa, 1.83 metre genişliğe ve 1.68 metre yüksekliğe sahip. 400 litre bagaj kapasitesi, arka koltuklar yatırıldığında 1.340 litreye kadar genişleyebiliyor. İç mekanda ise sürücülere 15.6 inç döndürülebilir ekran gibi kullanıcı dostu teknolojiye sahip.
HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ
Atto 2’nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise 65 kW DC hızlı şarj desteği. Bu teknoloji sayesinde araç, sadece 40 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca, pompalı termal yönetim sistemi gibi modern donanımlarla enerji verimliliği artırılmış durumda.
FİYATI NE KADAR OLACAK?
BYD, Atto 2’nin fiyatıyla ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da, aracın segmentindeki diğer modellerle rekabet edebilecek düzeyde olması bekleniyor. Dolphin ve Atto 3 modelleri arasında konumlandırılan Atto 2, BYD’nin Avrupa pazarındaki etkisini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.