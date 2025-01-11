BYD Yine Yapacağını Yaptı: Arabaya ‘Şarj’ Dediğiniz Anda Depo Resmen Dolup Taşıyor!

Şirket, yeni elektrikli SUV modeli Atto 2’yi Avrupa pazarına sundu. Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Atto 2, şık tasarımı, etkileyici menzili ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. BYD, bu modelle Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

PERFORMANS CANAVARI

Kompakt SUV segmentinde yer alan BYD Atto 2, 312 kilometre menzil sunan 45.1 kWh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. Araç, 174 beygir gücünde bir motora sahip ve bu sayede hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarında güçlü bir performans sergiliyor.