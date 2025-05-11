BYD Türkiye Piyasasına Damga Vurdu! Ülke Sıralamasında Türkiye Zirveye Yerleşti

ELEKTRİKLİ PİYASASINA ADINI YAZDIRDI

BYD, Türkiye’de şarj edilebilir hibrit araçların yarısından fazlasını satarak pazara liderlik ediyor. Ergun, markanın bu teknolojiyi daha erişilebilir fiyatlarla sunarak pazarın büyümesinde kritik rol üstlendiğini belirtti. Yıl sonunda şarj edilebilir hibritlerin pazar payının yüzde 10’a ulaşabileceği öngörülüyor.

YENİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ergun ayrıca, BYD’nin “ulaşılabilir premium” anlayışıyla tüm tüketici segmentlerine hitap ettiğini, yenilikçi teknolojiler ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde Türk kullanıcıların markaya olan güveninin giderek arttığını söyledi. 37 bayisiyle 29 şehirde faaliyet gösteren BYD, yıl sonuna kadar SEALION 7 ve ATTO 2 modellerini de Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.