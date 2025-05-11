BYD Türkiye Piyasasına Damga Vurdu! Ülke Sıralamasında Türkiye Zirveye Yerleşti
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye'nin BYD için Avrupa’daki en hızlı büyüyen ve stratejik öneme sahip pazarlardan biri haline geldiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki satış performansının Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu vurgulayan Ergun, markanın yerel pazardaki başarısında tüketicilerin ileri teknolojilere olan hızlı adaptasyonunun büyük rol oynadığını ifade etti.
YENİ HEDEFLER YOLDA
2024 yılının ilk dört ayında 13.608 araç satışı gerçekleştiren BYD, Nisan ayında 5.397 araçla yüzde 6,3 pazar payına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Ergun, bu başarıyla birlikte BYD’nin Türkiye’de binek otomobil pazarında 7. sıraya yükseldiğini ve yıl sonuna kadar 50 bin araçlık satış hedeflerine ulaşmayı planladıklarını aktardı.
TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI
Türkiye’deki otomotiv pazarının nisan ayında 105 bin adedin üzerine çıkarak rekor kırdığını söyleyen Ergun, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara olan ilginin bu büyümede büyük etkisi olduğunu vurguladı. Nisan itibarıyla Türkiye’de elektrikli araçların pazar payı yüzde 15’i, şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 7,5’i aşmış durumda. Ergun’a göre, bu iki segmentin toplam payı yüzde 23’ü geçerek “yeni enerjili araçlar” trendinin gücünü ortaya koyuyor.
ELEKTRİKLİ PİYASASINA ADINI YAZDIRDI
BYD, Türkiye’de şarj edilebilir hibrit araçların yarısından fazlasını satarak pazara liderlik ediyor. Ergun, markanın bu teknolojiyi daha erişilebilir fiyatlarla sunarak pazarın büyümesinde kritik rol üstlendiğini belirtti. Yıl sonunda şarj edilebilir hibritlerin pazar payının yüzde 10’a ulaşabileceği öngörülüyor.
YENİ MODELLER TÜRKİYE'YE GELİYOR
Ergun ayrıca, BYD’nin “ulaşılabilir premium” anlayışıyla tüm tüketici segmentlerine hitap ettiğini, yenilikçi teknolojiler ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde Türk kullanıcıların markaya olan güveninin giderek arttığını söyledi. 37 bayisiyle 29 şehirde faaliyet gösteren BYD, yıl sonuna kadar SEALION 7 ve ATTO 2 modellerini de Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.