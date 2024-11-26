BYD Tufanı Koptu: O Modeller İçin Sıraya Girdiler! Talep Patlaması Yaşanıyor
Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan ve kısa süre önce yeni modellerini tanıtan Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, fiyat politikası nedeniyle eleştirilse de beklenenden çok daha büyük bir ilgiyle karşılandı.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, gerçekleştirdiği lansmanda Atto 3, Dolphin, Seal U EV ve Seal U DM-i modellerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. 15 Kasım’da piyasaya sunulan BYD Seal U DM-i başta olmak üzere açıklanan fiyatlar, sektör ve sosyal medya çevrelerinde beklentilerin üzerinde bulunarak eleştiri aldı. Ancak bu eleştiriler, markanın araçlarına olan yoğun ilgiyi durduramadı.
TESLİMAT TARİHİ VERİLDİ
Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığı bilgilere göre, Seal U DM-i modeline 6 binden fazla kişi kapora vererek sıraya girdi. Yoğun talep nedeniyle kapora işlemlerini geçici olarak durdurduklarını belirten BYD yetkilileri, teslimatların en erken Şubat 2025’te başlayacağını açıkladı.
O MODELLERDE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
BYD’nin diğer modelleri olan Atto 3, Seal U EV ve Dolphin için ise şu ana kadar 1000’in üzerinde kapora işlemi gerçekleşti. Firma, ithalat süreçlerini hızlandırarak bu yılın sonuna kadar mümkün olduğunca fazla aracı müşterilere teslim etmeyi hedefliyor. İlk teslimatlar Aralık ayında başlayacak.
10 BİN 500’E ULAŞTI
15 Kasım’daki lansmandan sonra BYD’nin talep formu dolduran müşteri sayısı günlük ortalama 250’den 1154’e yükselirken toplamda bu rakam 10 bin 500’e ulaştı. Aynı dönemde web sitesi trafiği lansman öncesine göre 5,5 kat artış gösterdi. Yetkililer, talepleri karşılamak için ithalatı hızlandırma çalışmalarını sürdürüyor.
"SEGMENTİNDE EN UYGUN MODELLERDEN BİRİ"
BYD Türkiye yetkilileri, satışa sundukları modellerin kendi segmentlerinde en uygun fiyatlı seçenekler arasında olduğunu savunuyor. Yetkililer, Avrupa ve Türkiye arasındaki fiyat karşılaştırmalarında farklı dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa pazarındaki destekler ve ülke bazlı dinamikler fiyatların karşılaştırılmasını zorlaştırıyor. Yunanistan ve İspanya gibi devlet desteği sağlayan ülkelerle kıyaslama yapmak doğru bir tablo oluşturmaz” açıklamasında bulundu.