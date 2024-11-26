BYD Tufanı Koptu: O Modeller İçin Sıraya Girdiler! Talep Patlaması Yaşanıyor

BYD, gerçekleştirdiği lansmanda Atto 3, Dolphin, Seal U EV ve Seal U DM-i modellerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. 15 Kasım’da piyasaya sunulan BYD Seal U DM-i başta olmak üzere açıklanan fiyatlar, sektör ve sosyal medya çevrelerinde beklentilerin üzerinde bulunarak eleştiri aldı. Ancak bu eleştiriler, markanın araçlarına olan yoğun ilgiyi durduramadı.

TESLİMAT TARİHİ VERİLDİ

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığı bilgilere göre, Seal U DM-i modeline 6 binden fazla kişi kapora vererek sıraya girdi. Yoğun talep nedeniyle kapora işlemlerini geçici olarak durdurduklarını belirten BYD yetkilileri, teslimatların en erken Şubat 2025’te başlayacağını açıkladı.