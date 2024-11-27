BYD Resmen Duyurdu: Talep Patlaması Yaşayan 4 Modelin Türkiye’ye Geleceği Tarih Belli Oldu!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, firmanın lansmanda tanıtılan ve yüksek talep gören 4 modele ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen lansmanın yüksek büyük ilgiyle karşılandığını belirten Ergun, "Şu an piyasada elektrikli ve plug-in hibrit olmak üzere iki modelimiz bulunuyor” dedi.

Plug-in hibrit ve elektrikli 2 modellerine 4 model daha ekleneceğini söyleyen Ergun, yeni modellerin Türkiye’ye geliş tarihlerini de açıkladı. Ergun, yeni araçların gelecek hafta Türkiye’de olacağı tarihine ilişkin olarak, “Dört yeni model daha ekleyerek toplamda altı modelle Türkiye pazarında yer alıyoruz. Önümüzdeki hafta bu araçlarımız bayilerimize ulaşacak" diye konuştu.