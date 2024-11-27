BYD Resmen Duyurdu: Talep Patlaması Yaşayan 4 Modelin Türkiye’ye Geleceği Tarih Belli Oldu!
Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden BYD, Türkiye pazarındaki atağını sürdürüyor. Şirket, 15 Kasım’da gerçekleştirdiği lansmanda tanıttığı 4 yeni modelin önümüzdeki hafta bayilere ulaşacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, firmanın lansmanda tanıtılan ve yüksek talep gören 4 modele ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen lansmanın yüksek büyük ilgiyle karşılandığını belirten Ergun, "Şu an piyasada elektrikli ve plug-in hibrit olmak üzere iki modelimiz bulunuyor” dedi.
Plug-in hibrit ve elektrikli 2 modellerine 4 model daha ekleneceğini söyleyen Ergun, yeni modellerin Türkiye’ye geliş tarihlerini de açıkladı. Ergun, yeni araçların gelecek hafta Türkiye’de olacağı tarihine ilişkin olarak, “Dört yeni model daha ekleyerek toplamda altı modelle Türkiye pazarında yer alıyoruz. Önümüzdeki hafta bu araçlarımız bayilerimize ulaşacak" diye konuştu.
10 MİLYONUNCU ARACINI SATTI
BYD’nin otomotiv sektöründe yenilikçi yaklaşımlara sahip olduğuna dikkat çeken Ergun, Kasım ayında BYD’nin 10 milyonuncu yeni enerji aracını sattığını hatırlattı. Ergun, "İlk 5 milyon satışımız 15 yıl almışken, son 5 milyon araç yalnızca 15 ayda satıldı. Bu hız, BYD'nin teknolojiye ve inovasyona olan bağlılığını gösteriyor. Şirket olarak her iş günü 32 patent başvurusu yapıyoruz" dedi.
TALEPLERDE BÜYÜK ARTIŞ YAŞANIYOR
BYD’nin Türkiye yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ergun, markanın bayi ve servis ağını hızla genişleterek müşteri memnuniyetinde lider olmayı hedeflediklerini vurguladı. "Hedefimiz, yeni modellerimizi bekleyen müşterilerimize hızlıca ulaştırmak. Şu anda yalnızca plug-in hibrit modelimizi bekleyen 6 bin müşterimiz var. Bu talep, önceki modelimizin kullanıcılar arasında memnuniyet yaratmasından kaynaklanıyor. Bayi ağımızın genişlemesiyle Aralık başında araç teslimatlarına başlayacağız" diye konuştu.
ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ
Otomotiv sektöründeki genel gelişmelere de değinen Ergun, yıl sonu satış rakamlarının geçen yılki seviyelere yakın olacağını öngördüğünü söyledi. Ayrıca Türkiye’nin şarj altyapısındaki hızlı gelişime dikkat çekerek, "Şarj noktalarının sayısı 2023’te 3 binden 25 bine çıktı. EPDK’nın planlarına göre bu rakam 2025’te 53 bine, 2030’da ise 251 bine ulaşacak. Türkiye, elektrikli araçlara geçişte altyapı ve destek açısından çok iyi bir uyum sağlıyor. Türk tüketicileri de bu süreçten en iyi şekilde faydalanacaktır" ifadelerine yer verdi.
BYD’nin gelecek dönemde Türkiye pazarında daha güçlü bir yer bulacağına inandığını belirten Ergun, müşteri memnuniyet odaklı hizmet anlayışına sahip olduklarına vurgu yaptı.