BYD, Otomobil Piyasasını Salladı: 2025'te Talep Üstüne Talep Yağıyor
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'ye yönelik 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından 15 Kasım 2024’te gerçekleştirdiği lansmanla büyük bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, lansmandan sonraki ilk 32 günde 6.591 adet araç satışı gerçekleştirdi. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, bu başarıyı markanın kalitesine duyulan güvenin göstergesi olarak nitelendirdi.
ALTI MODEL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Lansmanda tanıtılan altı model, müşterilerden yoğun talep gördü. HAN, SEAL AWD, DOLPHIN, SEAL U EV, SEAL U DM-i ve ATTO 3 modelleri, tasarımları, ileri teknoloji özellikleri ve uygun fiyat seviyeleriyle dikkat çekti. İsmail Ergun, lansmanın ardından 32 gün içinde 6 bin 591 bin aracın teslim edildiğini ve büyük beğeni topladığını açıkladı.
TALEP PATLAMASI YAŞANDI
Ergun, BYD showroomlarının Kasım ve Aralık aylarında büyük bir ziyaretçi trafiği yaşadığını belirterek, lansman sonrası modeller için 30 binden fazla talep aldıklarını ifade etti. Şirketin teslimat süreçlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadığını da vurguladı.
HİBRİT SEGMENTİNE ADINI YAZDIRACAK
2024 yılı içinde SEAL U DM-i modeli, şarj edilebilir hibrit segmentinde 4.525 adetlik satış hedefi ile liderliği ele geçirmeyi planlıyor. BYD, yeni modeller ve genişleyen müşteri kitlesiyle 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
SPORTİF SUV SEALİON 7 GELİYOR
BYD, 2024’ün üçüncü çeyreğinde sportif SUV modeli Sealion 7’yi Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Çift motorlu güç aktarma sistemi, 390 kW güç ve 690 Nm tork üreten Sealion 7, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlıyor. Model, iki farklı Blade batarya seçeneğiyle 502 km’ye kadar sürüş menzili sunacak.