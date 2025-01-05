BYD, Otomobil Piyasasını Salladı: 2025'te Talep Üstüne Talep Yağıyor

TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Ergun, BYD showroomlarının Kasım ve Aralık aylarında büyük bir ziyaretçi trafiği yaşadığını belirterek, lansman sonrası modeller için 30 binden fazla talep aldıklarını ifade etti. Şirketin teslimat süreçlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadığını da vurguladı.

HİBRİT SEGMENTİNE ADINI YAZDIRACAK

2024 yılı içinde SEAL U DM-i modeli, şarj edilebilir hibrit segmentinde 4.525 adetlik satış hedefi ile liderliği ele geçirmeyi planlıyor. BYD, yeni modeller ve genişleyen müşteri kitlesiyle 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.