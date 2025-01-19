BYD Milyarlarca Dolar Para Döktü: Bu Tarihte Gaza Basıyor!

Şirketin bu büyük hamlesi, en uygun fiyatlı modeli BYD Seagull’dan başlayarak tüm araç yelpazesini kapsayacak.

13.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, 1300 KİŞİLİK EKİP

Şirket, son iki yıl içinde otonom sürüş teknolojileri ve yazılım geliştirme alanlarına dev yatırımlar yaptı. BYD, Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve akıllı sürüş teknolojileri için 13,6 milyar dolar kaynak ayırarak 1300 kişilik uzman bir ekip oluşturdu. Bu yatırımlarla BYD, yalnızca lüks araçlarda bulunan Seviye 2+ otonom sürüş özelliklerini tüm modellerine entegre etmeyi hedefliyor.