BYD Milyarlarca Dolar Para Döktü: Bu Tarihte Gaza Basıyor!
Çinli otomobil devi BYD, 2025 yılında tüm elektrikli araç modellerinde gelişmiş otonom sürüş teknolojilerini hayata geçirmeyi planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin bu büyük hamlesi, en uygun fiyatlı modeli BYD Seagull’dan başlayarak tüm araç yelpazesini kapsayacak.
13.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, 1300 KİŞİLİK EKİP
Şirket, son iki yıl içinde otonom sürüş teknolojileri ve yazılım geliştirme alanlarına dev yatırımlar yaptı. BYD, Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve akıllı sürüş teknolojileri için 13,6 milyar dolar kaynak ayırarak 1300 kişilik uzman bir ekip oluşturdu. Bu yatırımlarla BYD, yalnızca lüks araçlarda bulunan Seviye 2+ otonom sürüş özelliklerini tüm modellerine entegre etmeyi hedefliyor.
3 FARKLI ŞEKİLDE ÖZELLİKTE GELECEK
BYD’nin geliştirdiği ADAS sistemi, “DiPilot” adıyla üç farklı seviyede sunulacak:
DiPilot 100: Temel navigasyon ve sürüş destek işlevleri.
DiPilot 300: Yarı otonom sürüş yetenekleri.
DiPilot 600: Kentsel otonom sürüş ve Seviye 3 sürüş özellikleri.
Bu sistemler, Nvidia ve Horizon Robotics çiplerinden güç alarak, donanım seviyesine bağlı olarak 7 uzun menzilli kamera, 4 geniş açılı park kamerası ve tek veya çoklu LiDAR sensörlerini destekleyecek.
2025’TE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
BYD, sektördeki yenilikçi hamleleriyle otonom sürüş teknolojilerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor. Şirket, 2025’i dönüm noktası olarak belirlese de, bu sistemlerin Türkiye’deki modellere ne zaman entegre edileceği ise belirsizliğini koruyor.