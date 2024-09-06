BYD İlk Kez Piyasaya Sürdü: Hibrit ve Lüks Bir Arada

BYD, elektrikli araçlarla elde ettiği başarıyı hibrit teknolojilerde de sürdürüyor ve lüks SUV segmentine yönelik iddialı bir model tanıtıyor: BYD Sealion 05 DM-i. Şirket, bu yeni model ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Şık Tasarım ve Ferah İç Mekan

Sealion 05 DM-i’nin ilk tanıtım görüntüleri, aracın modern ve şık bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. SUV gövde tipi sayesinde geniş bir iç mekan sunması beklenen bu model, özellikle aileler ve konforlu sürüş arayan sürücüler için uygun bir tercih olabilir.