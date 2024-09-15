BYD Hepsini Solladı, Rekor Üstüne Rekor Kırdı: Otomotivde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

HONDA VE NISSAN'I SOLLADI, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

BYD'nin bu yoğun Ar-Ge yatırımları, satış performansını da olumlu yönde etkiledi. İkinci çeyrekte Honda ve Nissan'ı geçerek dünya çapında en çok satış yapan yedinci otomobil üreticisi olmayı başaran BYD, Çin'de araç satışlarında üst üste rekorlar kırdı.

EN BÜYÜK ŞİRKETLERDEN OLDU

Volkswagen’in dünya genelinde yaklaşık 700 bin çalışanı bulunurken, Toyota Motor ise 400 bin çalışanıyla onu takip ediyor. BYD, yalnızca bir yılda kazandığı 200 bin yeni çalışanla, tüm zamanların en büyük şirketlerinden biri haline geldi.