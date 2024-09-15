BYD Hepsini Solladı, Rekor Üstüne Rekor Kırdı: Otomotivde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Otomotiv devi BYD, diğer birçok ünlü markayı sollayarak yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
BYD, son yıllarda uyguladığı etkileyici büyüme stratejisi ile sektördeki yerini günden güne sağlamlaştırıyor. Şirket, toplamda 900 bin çalışanı aşmış durumda ve bunların 110 bininden fazlası araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanında görev alıyor.
Geçtiğimiz yıl 200 bin yeni işe alım gerçekleştiren BYD'nin bu büyümesinin büyük bir kısmı, son iki yılda işe alınan 50 bin üniversite mezunundan kaynaklanıyor. Şirket, batarya teknolojileri, akıllı sürüş sistemleri ve otomobil teknolojileri gibi alanlarda büyük Ar-Ge yatırımları yaparak bu stratejisini destekliyor.
HONDA VE NISSAN'I SOLLADI, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI
BYD'nin bu yoğun Ar-Ge yatırımları, satış performansını da olumlu yönde etkiledi. İkinci çeyrekte Honda ve Nissan'ı geçerek dünya çapında en çok satış yapan yedinci otomobil üreticisi olmayı başaran BYD, Çin'de araç satışlarında üst üste rekorlar kırdı.
EN BÜYÜK ŞİRKETLERDEN OLDU
Volkswagen’in dünya genelinde yaklaşık 700 bin çalışanı bulunurken, Toyota Motor ise 400 bin çalışanıyla onu takip ediyor. BYD, yalnızca bir yılda kazandığı 200 bin yeni çalışanla, tüm zamanların en büyük şirketlerinden biri haline geldi.