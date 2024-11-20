BYD Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Projeler İçin Düğmeye Bastı

Küçük bir girişim olarak 20 kişilik bir ekiple yola çıkan BYD, bugün 1 milyon kişilik dev bir iş gücüne sahip. BYD’nin üretim sürecindeki hızlanma ise dikkat çekiyor. İlk 5 milyon yeni enerji aracını üretmek için 15 yıl harcayan şirket, sonraki 5 milyon aracı yalnızca 15 ayda tamamladı.

10 milyonuncu araç, BYD’nin premium markası DENZA’nın Z9 modeli olarak banttan indi. Bu özel araç, Çin merkezli oyun stüdyosu Game Science’ın CEO’su Feng Ji’ye teslim edilerek markanın teknolojiyle olan bağını simgeledi.