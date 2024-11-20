BYD Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Projeler İçin Düğmeye Bastı
Çinli otomobil devi BYD, Türkiye’ye yapmayı planladığı 1 milyar dolarlık yatırım ile Manisa’da bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Şirket, 30. yılını kutladığı bu dönemde, 10 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit aracını üretim bandından indirerek tarihi bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küçük bir girişim olarak 20 kişilik bir ekiple yola çıkan BYD, bugün 1 milyon kişilik dev bir iş gücüne sahip. BYD’nin üretim sürecindeki hızlanma ise dikkat çekiyor. İlk 5 milyon yeni enerji aracını üretmek için 15 yıl harcayan şirket, sonraki 5 milyon aracı yalnızca 15 ayda tamamladı.
10 milyonuncu araç, BYD’nin premium markası DENZA’nın Z9 modeli olarak banttan indi. Bu özel araç, Çin merkezli oyun stüdyosu Game Science’ın CEO’su Feng Ji’ye teslim edilerek markanın teknolojiyle olan bağını simgeledi.
GELECEK YATIRIMLARINDA BÜYÜK HEDEFLER
BYD, otomotiv sektöründeki liderliğini güçlendirmek için önümüzdeki dönemde akıllı teknolojilere ve otomotiv sistemlerine 100 milyar yuanlık (yaklaşık 13 milyar avro) bir yatırım planlıyor. Bu yatırımlar, yapay zeka ve ileri teknolojilerin araç sistemlerine entegrasyonunu amaçlıyor. Global pazarda daha rekabetçi olmayı hedefleyen şirket, Türkiye’deki Manisa fabrikası ile Avrupa ve çevre ülkelere de ihracat yapmayı planlıyor.
TÜRKİYE’DEKİ BYD ARAÇLARININ FİYATLARI
BYD, Türkiye pazarında satışa sunduğu modellerle ilgi çekmeye devam ediyor. D-SUV segmentindeki SEAL U DM-i modelini yakın zamanda piyasaya sunan şirket, güncellenen fiyat listesiyle de dikkatleri üzerine çekti...
BYD TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLARININ FİYATLARI
BYD Dolphin: 1 milyon 280 bin TL
BYD ATTO 3: 1 milyon 490 bin TL
BYD SEAL U DM-i: 1 milyon 850 bin TL