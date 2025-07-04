BYD Fabrika Projesinden Vazgeçti

OTOMOTİVDE YENİ DÖNEM

Uzmanlara göre, BYD’nin bu hamlesi yalnızca şirket bazında bir karar değil, aynı zamanda küresel otomotiv sektöründe yaşanan yeni bir yönelimi temsil ediyor. Artan korumacı politikalar, tedarik zincirlerini etkileyen jeopolitik gelişmeler ve bölgesel riskler, çok uluslu şirketleri yatırım stratejilerini yeniden şekillendirmeye zorluyor.