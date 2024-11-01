BYD En Güçlü Rakibini Solladı! Sektörde Taşlar Yerinden Oynadı

TESLA'YI SOLLADI GEÇTİ

Bu artış, piyasa beklentilerinin altında kalsa da, aynı dönemde 25,2 milyar dolarlık satış geliri elde eden Tesla’yı geçmiş oldu. BYD'nin net geliri ise ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği 1,12 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı sayesinde %11,5 artarak 11,6 milyar dolara çıktı. Ancak, bu rakam Tesla'nın 2,2 milyar dolarlık kârının gerisinde kaldı.