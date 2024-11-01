BYD En Güçlü Rakibini Solladı! Sektörde Taşlar Yerinden Oynadı
Otomotiv devi BYD atağa kalktı. Sektördeki en büyük rakibini geçti. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç piyasasında Tesla ile kıyasıya bir rekabet içinde olan BYD, üçüncü çeyrekte Tesla'yı geride bırakarak gelir açısından öne geçti. Çin’in en çok satan otomobil markası BYD, 30 Eylül’de sona eren çeyrekte gelirini yıllık %24 artırarak 201,1 milyar yuana (28,2 milyar dolar) yükseltti.
TESLA'YI SOLLADI GEÇTİ
Bu artış, piyasa beklentilerinin altında kalsa da, aynı dönemde 25,2 milyar dolarlık satış geliri elde eden Tesla’yı geçmiş oldu. BYD'nin net geliri ise ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği 1,12 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç satışı sayesinde %11,5 artarak 11,6 milyar dolara çıktı. Ancak, bu rakam Tesla'nın 2,2 milyar dolarlık kârının gerisinde kaldı.
MODELLERİYLE DE TESLA'YI SOLLADI
Elektrikli araçlara olan talebin genel bir düşüş yaşadığı bu dönemde BYD’nin hibrit modellerdeki geniş yelpazesi, markanın Tesla’dan daha fazla farklılaşmasını sağlayarak pazardaki konumunu güçlendiriyor.