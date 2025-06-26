BYD, Chery, MG... Otomotivde Vergisiz Pazar Dönemi Başlıyor! 'Talep Patlaması Yaşanacak'
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri, Çinli otomobil üreticilerini alternatif pazarlara yönlendirdi. Özellikle BYD, Chery ve Great Wall Motor gibi sektörün önde gelen firmaları, Afrika kıtasında büyümek için düğmeye bastı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli üreticiler, Afrika pazarında fiyat ve teknoloji avantajlarını öne çıkararak güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Güney Afrika bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Chery Güney Afrika CEO’su Tony Liu, “Burası Afrika’ya açılan ana kapı” ifadeleriyle bu ülkenin stratejik önemine dikkat çekti.
Son bir yıl içerisinde 14 Çinli otomobil markasından yedisi Güney Afrika pazarına giriş yaptı. DongFeng, Leapmotor, Dayun ve Changan gibi markaların da kısa sürede pazarda yer alması bekleniyor. Chery, kıtaya ihracat için Güney Afrika’da bir montaj tesisi kurma planları üzerinde çalışırken, Omoda & Jaecoo markası da fizibilite sürecine başlamış durumda.
ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN ROTASI DEĞİŞTİ
ABD’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara %100 oranında gümrük vergisi getirmesi, Avrupa Birliği’nin de benzer şekilde ek vergiler uygulaması, Çinli firmaların bu pazarlarda rekabet gücünü azaltmış durumda. Hindistan ve Brezilya gibi alternatif gelişmekte olan ülkelerde ise karmaşık düzenlemeler nedeniyle büyüme süreci yavaş ilerliyor.
Bu nedenle Çinli üreticiler, daha az düzenleme ile karşılaştıkları ve yüksek büyüme potansiyeli sunan Afrika’ya yönelmiş durumda.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI HIZLA YÜKSELİYOR
Güney Afrika'da 2024 yılı itibarıyla elektrikli ve hibrit araç satışları %100 artarak 15 bin 611 adede ulaştı. Bu araçlar toplam pazarın yaklaşık %3’ünü oluşturuyor. Sahra Altı Afrika’da ise yıllık araç satış potansiyelinin 3 ila 4 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor.
2023 yılında Afrika pazarına giren BYD, ürün gamını Shark plug-in hibrit pikap, SEALION 6 hibrit SUV ve SEALION 7 elektrikli SUV ile genişletti. Chery ise önümüzdeki dönemde sekiz hibrit modelini piyasaya sürecek. Şirket ayrıca 2026’da elektrikli pikap modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
YERLİ ÜRETİM SEÇENEĞİ MASADA
Great Wall Motor’un Güney Afrika Operasyon Direktörü Conrad Groenewald, artan satış hacmiyle birlikte yerel üretimin daha cazip hale geldiğini belirtti. Omoda & Jaecoo ise Güney Afrika, Namibya, Esvatini ve Botsvana’da toplam 52 bayiye ulaştı. Şirket, önümüzdeki 18 ayda satışlarını üç katına çıkarmayı ve Tanzanya ile Zambiya pazarlarına girmeyi hedefliyor.
Afrika pazarında Çinli üreticilerin en büyük kozu uygun fiyat politikası olacak. Araçların baz modellerinin başlangıç fiyatının yaklaşık 400 bin rand (yaklaşık 22.500 dolar) seviyesinde olması bekleniyor.
Accenture analisti Greg Cress, “Fiyat düşük kaldığı sürece, Çinli modeller, donanım ve teknoloji bakımından rekabette öne geçecektir” değerlendirmesini yaptı.
BYD Güney Afrika Genel Müdürü Steve Chang ise, “Afrika, içten yanmalı motorlardan doğrudan yenilenebilir enerjiye geçişte büyük bir sıçrama yapabilir. Bu kıta, otomotivin geleceğinde kilit rol oynayacak” diye konuştu.