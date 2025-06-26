BYD, Chery, MG... Otomotivde Vergisiz Pazar Dönemi Başlıyor! 'Talep Patlaması Yaşanacak'

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN ROTASI DEĞİŞTİ

ABD’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara %100 oranında gümrük vergisi getirmesi, Avrupa Birliği’nin de benzer şekilde ek vergiler uygulaması, Çinli firmaların bu pazarlarda rekabet gücünü azaltmış durumda. Hindistan ve Brezilya gibi alternatif gelişmekte olan ülkelerde ise karmaşık düzenlemeler nedeniyle büyüme süreci yavaş ilerliyor.

Bu nedenle Çinli üreticiler, daha az düzenleme ile karşılaştıkları ve yüksek büyüme potansiyeli sunan Afrika’ya yönelmiş durumda.