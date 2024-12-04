BYD Apple’a da El Attı: Artık O Üretecek

100 BİN KİŞİLİK DEV ÜRETİM KAPASİTESİ

En yoğun döneminde BYD, iPad üretiminin yüzde 30’unu gerçekleştirerek bu alanda önemli bir rol oynadı. Şirket, bu operasyon için 10 bini mühendis olmak üzere toplamda 100 bin kişilik bir istihdam sağladı. Günümüzde BYD’nin Apple ile üretim hacmiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da iki şirketin iş birliğinin sürdüğü biliniyor. Mart ayında Apple CEO’su Tim Cook’un Çin’e yaptığı ziyaret sırasında BYD’nin kurucusu Wang Chuanfu ile bir görüşme gerçekleştirmesi, ortaklığın devam ettiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.