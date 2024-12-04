BYD Apple’a da El Attı: Artık O Üretecek
Otomotiv devi BYD, piyasalara getirdiği devrim gibi yeniliklerle birlikte akıllı telefon piyasasına da girdi. BYD, artık Apple’ın iPad’lerini de üretmeye başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçlarıyla otomotiv sektöründe adeta devrim yaratan BYD, şimdi teknoloji dünyasının dev markalarına üretim yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi markalara yönelik üretim faaliyetleriyle gündeme gelen BYD, özellikle Apple’ın iPad modellerinin yüzde 30’unun üretimini üstlendi. The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Apple’ın “Assembled in China” ibaresi taşıyan iPad'lerinin önemli bir kısmı BYD’nin tesislerinde üretiliyor.
İKİ DEV GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
"Build Your Dreams" (Hayallerini İnşa Et) sloganıyla dünya çapında tanınan BYD, aslında 30 yıl önce Wang Chuanfu tarafından batarya üretmek amacıyla kurulmuştu. Ancak zamanla hem otomotiv hem de teknoloji sektöründe büyük bir oyuncu haline geldi. BYD ile Apple arasındaki iş birliği ise 2009 yılında başladı. İlk etapta işlemci bileşenleri üreten BYD, Apple’ın üretim ve teslimatlardan memnun kalmasıyla metal, cam, seramik ve safir gibi çeşitli malzemelerin işlenmesinde de sorumluluk üstlendi. Bu sürecin ardından BYD, iPad montaj hatlarını devreye sokarak Apple için daha geniş çaplı bir üretim sürecine geçti.
100 BİN KİŞİLİK DEV ÜRETİM KAPASİTESİ
En yoğun döneminde BYD, iPad üretiminin yüzde 30’unu gerçekleştirerek bu alanda önemli bir rol oynadı. Şirket, bu operasyon için 10 bini mühendis olmak üzere toplamda 100 bin kişilik bir istihdam sağladı. Günümüzde BYD’nin Apple ile üretim hacmiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da iki şirketin iş birliğinin sürdüğü biliniyor. Mart ayında Apple CEO’su Tim Cook’un Çin’e yaptığı ziyaret sırasında BYD’nin kurucusu Wang Chuanfu ile bir görüşme gerçekleştirmesi, ortaklığın devam ettiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
TEKNOLOJİ DEVLERİNE PARÇA TEDARİĞİ
BYD, yalnızca Apple değil, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi teknoloji devlerine de üretim yapıyor. Şirket, 2024’ün ilk üç çeyreğinde toplamda 28 milyar dolarlık bir gelir elde ederken, bunun 6 milyar doları BYD Electronics biriminden sağlandı. BYD, Apple için titanyum çerçeveler üretirken, diğer markalara da akıllı telefonlar ve çeşitli bileşenler tedarik ediyor. BYD'nin “tekerlekli akıllı telefonlar” olarak tanımlanan elektrikli araçları, batarya, çip ve yazılım temelli bir üretim anlayışını teknolojiye taşıdığını açıkça ortaya koyuyor.
‘HANGİ BALIK BÜYÜRSE ONU PAZARA SUNARIZ’
Şirketin yöneticilerinden Wang Hayou, BYD’nin yenilikçi yaklaşımını şöyle özetliyor:
Bir havuzda birçok balık yetiştiriyoruz. Ancak hangi balığın büyüyüp olgunlaşacağını tam olarak bilemiyoruz. Olgunlaşan balığı alıp pazara sunuyoruz.