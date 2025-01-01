BYD Aldı Başını Gidiyor: Tutabilene Aşk Olsun!

SATIŞ HEDEFLERİNİ AŞIYOR

BYD’nin inovasyona odaklanması, satış rakamlarında da karşılık buluyor. 2024’ün ilk 11 ayında, şirketin satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış göstererek 3,75 milyon adede ulaştı. Bu ivmeyle BYD, 2024 yılı için belirlediği 3,6 milyonluk satış hedefini aşıp 4,27 milyon adede ulaşmayı hedefliyor.

BYD, güçlü Ar-Ge ekibi ve yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlarla elektrikli otomobil sektöründe öncü bir rol oynamaya devam ediyor.