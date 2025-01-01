BYD Aldı Başını Gidiyor: Tutabilene Aşk Olsun!
Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, otomotiv sektöründe araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanında liderliğinde kararlılığını sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD CEO’su Wang Chuanfu, şirketin küresel çapta yaklaşık 1 milyon çalışanı olduğunu ve 110 bin mühendisle sektördeki en büyük Ar-Ge ekibine sahip olduklarını açıkladı. Ayrıca BYD, 11 büyük araştırma enstitüsüyle yenilikçi teknolojilere öncülük etmeye devam ediyor.
AR-GE GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR
BYD’nin mühendislik kadrosu, son yıllarda büyük bir ivmeyle büyüdü. 2011 yılında 20 bin kişiyle başlayan mühendislik kadrosu, 2024 itibarıyla 110 bine ulaştı. Şirket, özellikle yeni mezun yetenekleri bünyesine katma konusundaki stratejik odaklanmasıyla bu büyümeyi destekledi.
2022 yılında işgücüne yaklaşık 290 bin yeni çalışan ekleyen BYD, toplamda 570 bin kişilik bir istihdama ulaştı. Bu büyüme, yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. CEO Wang Chuanfu, “Ar-Ge ekibimizin büyüklüğü, otomotiv sektöründe temiz ulaşım çözümleri geliştirme konusunda sınırları zorlamamıza olanak tanıyor” dedi.
PATENT BAŞVURULARINDA REKOR
BYD’nin Ar-Ge yatırımları, somut sonuçlarla kendini gösteriyor. Şirket, günde ortalama 32 patent başvurusunda bulunarak teknolojik yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla Ar-Ge harcamaları 21,9 milyar doları aşmış durumda.
SATIŞ HEDEFLERİNİ AŞIYOR
BYD’nin inovasyona odaklanması, satış rakamlarında da karşılık buluyor. 2024’ün ilk 11 ayında, şirketin satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış göstererek 3,75 milyon adede ulaştı. Bu ivmeyle BYD, 2024 yılı için belirlediği 3,6 milyonluk satış hedefini aşıp 4,27 milyon adede ulaşmayı hedefliyor.
BYD, güçlü Ar-Ge ekibi ve yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlarla elektrikli otomobil sektöründe öncü bir rol oynamaya devam ediyor.