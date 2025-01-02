BYD 2025'e Zamlı Girdi: Türkiye’deki Fiyat Listesi Değişti!

TÜKETİCİLER FİYATLARI YÜKSEK BULUYOR

BYD’nin Türkiye pazarında açıkladığı fiyatlar, tüketiciler arasında tartışma konusu oldu. Birçok kişi, fiyatların piyasa koşullarına göre yüksek olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE DEV FABRİKA YATIRIMI

BYD, Türkiye’de büyük bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da inşa edilecek olan tesisin, 2026 yılı sonunda üretime başlaması hedefleniyor. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak bu tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.