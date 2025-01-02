BYD 2025'e Zamlı Girdi: Türkiye’deki Fiyat Listesi Değişti!
Otomotiv devi BYD, yeni yıla zamlı fiyatlarla girdi. Türkiye’de satışta olan 6 modelinin fiyat listesi değişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin merkezli elektrikli araç devi BYD, 1 Ocak itibarıyla Türkiye'deki araç fiyatlarını güncelledi. Yapılan zamlarla birlikte şirketin popüler modellerinde fiyat artışları yaşandı. İşte zam oranları:
Dolphin: 4.500 TL zam.
Atto 3: 4.500 TL zam.
Seal U EV: 7.000 TL zam.
Seal U DM-i: 7.750 TL zam.
Seal AWD: 13.250 TL zam.
Han: 13.750 TL zam.
TÜKETİCİLER FİYATLARI YÜKSEK BULUYOR
BYD’nin Türkiye pazarında açıkladığı fiyatlar, tüketiciler arasında tartışma konusu oldu. Birçok kişi, fiyatların piyasa koşullarına göre yüksek olduğunu belirtti.
TÜRKİYE’DE DEV FABRİKA YATIRIMI
BYD, Türkiye’de büyük bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da inşa edilecek olan tesisin, 2026 yılı sonunda üretime başlaması hedefleniyor. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak bu tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.