BYD 1 Milyonu Aştı, Çıtayı Yükseltti! Daha Uzun Menzille Uygun Fiyatlı Modeli Sahneye Çıkıyor

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan yeni Seagull versiyonu, 11 bin dolar seviyesindeki fiyat etiketiyle dikkat çekti. Çin’in CLTC standartlarına göre 405 kilometrelik menzil sunan bu model, sürüş kamerası, panoramik görüş sistemi ve sentinel modu gibi bazı donanımlardan feragat ederek daha uygun fiyatlı hale getirildi. Böylece uzun menzil isteyen ancak bütçesini aşmak istemeyen kullanıcılar için cazip bir alternatif doğmuş oldu.