BYD 1 Milyonu Aştı, Çıtayı Yükseltti! Daha Uzun Menzille Uygun Fiyatlı Modeli Sahneye Çıkıyor
Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli mobilite alanındaki yükselişini sürdürüyor. Şirketin en ekonomik elektrikli aracı Seagull, üretimde önemli bir eşiği geçerek 1 milyon adete ulaştı. Bu başarı, bugün düzenlenen özel bir etkinlikle kutlanırken, Seagull modeline ait yeni bir versiyon da kamuoyuna tanıtıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Etkinlik kapsamında sahneye çıkan yeni Seagull versiyonu, 11 bin dolar seviyesindeki fiyat etiketiyle dikkat çekti. Çin’in CLTC standartlarına göre 405 kilometrelik menzil sunan bu model, sürüş kamerası, panoramik görüş sistemi ve sentinel modu gibi bazı donanımlardan feragat ederek daha uygun fiyatlı hale getirildi. Böylece uzun menzil isteyen ancak bütçesini aşmak istemeyen kullanıcılar için cazip bir alternatif doğmuş oldu.
UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
İlk kez Nisan 2023’te Çin’de satışa sunulan Seagull, yaklaşık 10.300 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya giriş yapmış ve büyük ilgi toplamıştı. Şubat 2025'te tanıtılan Seagull Akıllı Sürüş versiyonu ise üç farklı donanım seçeneğiyle 9.730 ila 11.960 dolar aralığında tüketicilere sunulmuştu.
BYD SATIŞLARINDA REKOR ARTIŞ
BYD Seagull, bu yılın yalnızca Mayıs ayında 60.131 adetlik satışla şirketin en çok tercih edilen modeli olmayı başardı. Aynı dönemde BYD'nin toplam satışlarının yüzde 15,72’sini tek başına üstlenen Seagull, yılın ilk beş ayında 233.126 adetlik toplam satışla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti.
Mayıs sonu itibarıyla ulaşılan toplam satış rakamı 992.637 olurken, yeni versiyonun da etkisiyle bu sayı Haziran ayında 1 milyon adeti aşmış durumda.
AVRUPA PAZARINDA YENİ ADIYLA SAHNEYE ÇIKTI
BYD, Seagull’un Avrupa versiyonunu geçtiğimiz ay “Dolphin Surf” adıyla 15 ülkede satışa sundu. Avrupa pazarı için özel olarak yeniden yapılandırılan model, 22.990 euro başlangıç fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor. Giriş seviyesi versiyon 322 kilometre menzil sunarken, daha üst versiyonlar farklı donanım ve batarya seçenekleriyle pazara hitap ediyor.
Yeni Seagull versiyonunun, hem Çin pazarındaki satış başarısını pekiştirmesi hem de Avrupa’daki BYD varlığını güçlendirmesi bekleniyor.