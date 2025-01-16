Buzdolabınıza Yılda 2 Kez Bu İşlemi Uygulayın: Hem Elektrik Faturasını Düşürüyor Hem Masraftan Kurtarıyor

YILDA 2 KEZ TEKRARLAYIN

Bu işlemi yılda bir veya iki kez tekrarlamak, buzdolabınızın soğutma sistemini daha verimli hale getirir ve arızaların önüne geçer.

TASARRUF VE PERFORMANS İÇİN UYGULAYIN

Buzdolabı bakımında düzenli temizlik dışında, cihazın doğru şekilde yerleştirilmesi ve içerisine yiyecekleri düzenli yerleştirmek de önemlidir. Hava dolaşımını engellememek için buzdolabının arkasında boşluk bırakmayı unutmayın. Bu basit önlemler, cihazın hem daha uzun ömürlü olmasını sağlar hem de enerji maliyetlerini düşürür.