Büyükşehir Belediyesi Resmen Duyurdu: Bugünden İtibaren Ücretsiz Oldu!

SADECE BU KİŞİLER YARARLANABİLECEK

İlk etapta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ve Yakın Kart sahibi olan 9-30 yaş arası kişiler bu hizmetten faydalanabilecek.

HER YIL 500 BİN KADIN HAYATINI KAYBEDİYOR

Uzmanlara göre, HPV kaynaklı rahim ağzı kanseri her yıl dünya genelinde 500 bin kadının hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu aşının, rahim ağzı kanserinden korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.