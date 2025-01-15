Büyükşehir Belediyesi Resmen Duyurdu: Bugünden İtibaren Ücretsiz Oldu!
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlatıldı.
Kaynak: İHA
HPV virüsüne bağlı olarak gelişen kanser türlerini önlemek amacıyla imzalanan protokol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törenle hayata geçirildi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Kara ve ilgili birim yöneticileri katıldı.
SADECE BU KİŞİLER YARARLANABİLECEK
İlk etapta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ve Yakın Kart sahibi olan 9-30 yaş arası kişiler bu hizmetten faydalanabilecek.
HER YIL 500 BİN KADIN HAYATINI KAYBEDİYOR
Uzmanlara göre, HPV kaynaklı rahim ağzı kanseri her yıl dünya genelinde 500 bin kadının hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu aşının, rahim ağzı kanserinden korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.
KADIN SAĞLIĞI İÇİN HAYATİ ÖNEMİ VAR
Protokol kapsamında, Balıkesir’de HPV aşısının yaygınlaştırılması ve kadın sağlığının desteklenmesi hedefleniyor. İlk etapta Yakın Kart sahibi kişilere başlayan bu girişimin, ilerleyen süreçte daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor. Aşılama çalışmaları sayesinde, HPV virüsüne bağlı kanser oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi bekleniyor.