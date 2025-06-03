Büyükannesinden Aldığı Borçla Başladı, Dünyanın En Büyük Fast Food Zincirine Dönüştü
Dünyanın en fazla şubeye sahip fast food zinciri artık ne McDonald’s ne de Starbucks. 1997 yılında Çin’in Zhengzhou kentinde yalnızca bir sokak tezgahıyla faaliyete başlayan Mixue Ice Cream & Tea, Mart 2025 itibarıyla 46 bini aşkın şubeye ulaşarak listenin zirvesine yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Markanın kurucusu Zhang Hongchao, bugün milyarlarca dolarlık bir imparatorluğun başında. Başarı hikâyesi ise yalnızca 417 dolarlık bir borçla başladı.
SOKAK TEZGAHINDAN DEV ZİNCİRE
Henan Üniversitesi’nde öğrenci olduğu dönemde, büyükannesinden 3 bin yuan (yaklaşık 417 dolar) borç alan Zhang Hongchao, Zhengzhou sokaklarında soğuk içecek ve rendelenmiş buz tatlıları satan küçük bir tezgah açtı. Düşük maliyetli ürünleri yüksek kârla satarak dikkat çeken Zhang, bu dönemde hem başarının hem de zorlukların ne demek olduğunu tecrübe etti.
Bir yıl içinde tezgâhı 3 kez yıkıldı, kış aylarında satışlar düştü ve geçimini sağlamak için mandalina satmak zorunda kaldı. Ancak vazgeçmeyip ürün çeşitliliğini artırarak ve düşük fiyat politikasıyla tüketici kitlesini genişleterek büyümeye devam etti.
AİLE DAYANIŞMASI VE KURUMSALLAŞMA ADIMI
2007 yılında Zhang Hongchao'nun kardeşi Zhang Hongfu’nun şirkete katılması dönüm noktalarından biri oldu. Hongfu, CEO görevini üstlenerek işletmenin profesyonelleşmesini sağladı. Aile ve arkadaşlar eliyle yürütülen şubelerden mağaza yöneticiliği sistemine geçildi, organizasyonel sorunlar azaltıldı.
Büyüyen şube ağına paralel olarak lojistik ve kalite sorunları da artış gösterdi. Zhang kardeşler, bu sorunları çözmek için 2014’te doğrudan üretim ve tedarik sağlayan geniş çaplı bir lojistik ağı kurdu. Bugün Mixue, Çin’in 22 eyaletinde kendi lojistik ve üretim merkezlerine sahip.
2024’TE REKOR GELİR VE KAR ARTIŞI
Sina News’un aktardığı verilere göre, Mixue 2024 yılında 615 milyon dolar net kâr elde etti. Geliri ise bir önceki yıla göre %40 artışla 3,43 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına kazancı %41 artarak 1,71 dolar seviyesine yükseldi.
Mixue’nin en güçlü yönlerinden biri düşük operasyon maliyeti. Sektördeki rakipleri gelirlerinin neredeyse yarısını gider olarak harcarken, Mixue bu oranı %30’la sınırlı tutmayı başarıyor.
FRANCHISE MODELİYLE YAYGINLAŞTI
Mixue, 2024’te 10 bini aşkın yeni şube açarken, kapanış oranı sadece %3,5’te kaldı. Bugün 45 binden fazla mağazasının %99’u franchise modeliyle işletiliyor. Şirket, doğrudan ürün ve ekipman satışı üzerinden gelir elde ediyor. Bayiler, tüm ürünleri sadece Mixue’den satın almak zorunda.
HALKA ARZ SONRASI HİSSELER YÜKSELDİ
2024 başında Hong Kong Borsası’nda gerçekleştirdiği halka arzla 444 milyon dolar toplayan Mixue, yılın en büyük halka arzlarından birine imza attı. Şirketin hisseleri kısa süre içinde yaklaşık iki katına çıkarak yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.
Bugün Zhang Hongchao ve kardeşi Zhang Hongfu’nun toplam serveti 8,1 milyar doları aşmış durumda. Mixue ise yalnızca Çin'in değil, dünyanın en büyük fast food zinciri olarak tarihe geçmiş bulunuyor.