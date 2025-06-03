Büyükannesinden Aldığı Borçla Başladı, Dünyanın En Büyük Fast Food Zincirine Dönüştü

SOKAK TEZGAHINDAN DEV ZİNCİRE

Henan Üniversitesi’nde öğrenci olduğu dönemde, büyükannesinden 3 bin yuan (yaklaşık 417 dolar) borç alan Zhang Hongchao, Zhengzhou sokaklarında soğuk içecek ve rendelenmiş buz tatlıları satan küçük bir tezgah açtı. Düşük maliyetli ürünleri yüksek kârla satarak dikkat çeken Zhang, bu dönemde hem başarının hem de zorlukların ne demek olduğunu tecrübe etti.

Bir yıl içinde tezgâhı 3 kez yıkıldı, kış aylarında satışlar düştü ve geçimini sağlamak için mandalina satmak zorunda kaldı. Ancak vazgeçmeyip ürün çeşitliliğini artırarak ve düşük fiyat politikasıyla tüketici kitlesini genişleterek büyümeye devam etti.