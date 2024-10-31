Büyük Zamma Hazır Olun! Karar Perşembe Gününden İtibaren Geçerli Olacak
Günden güne her kaleme gelen zamlardan İzmir'deki toplu taşıma ücretleri de nasibini aldı. Yeni tarife duyuruldu.
Kaynak: İHA
İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. UKOME tarafından onaylanan yüzde 17'lik artışın, 7 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.
YÜZDE 17 ZAM YAPILDI
Bugün yapılan UKOME toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebi görüşüldü ve yüzde 17'lik artış kabul edildi.
YENİ FİYAT TARİFESİ AÇIKLANDI
Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, İzmir'deki toplu ulaşım araçlarında tam bilet ücreti 17,50 TL'den 20 TL'ye yükseldi. Öğrenci biletleri ise 7,5 TL'den 8,78 TL'ye çıkmış durumda. Belirtilen zam oranları, 7 Kasım itibarıyla geçerli olacak.