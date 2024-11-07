Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu
Yılın son aylarına yaklaşırken, otomobil fiyatlarındaki düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ayında da fiyat listelerinde güncelleme yapan Honda Türkiye, otomobillerine zam yapma kararı aldı.
Yıl boyunca döviz kuru dalgalanmaları ve küresel otomotiv piyasasındaki değişiklikler nedeniyle fiyatlarda sık sık artışlar yaşanmaya başladı.
Bazı dönemlerde firmalar fiyatlarını sabit tutarken, diğer dönemlerde ise zam kaçınılmaz oldu. Honda da Kasım ayında bu artış trendine katılarak, pek çok modelinin fiyatında güncellemeye gitti.
İŞTE HONDA'NIN YENİ FİYAT LİSTESİ
City
Ekim-1.332.000 TL
Kasım-1.332.000 TL
Civic
Ekim-1.860.000 TL
Kasım- 1.895.000 TL
Jazz
Ekim- 1.370.000 TL
Kasım- 1.410.000 TL
City fiyatları - Kasım 2024
1.5L VTEC, Benzinli, Executive, Otomatik: 1.332.000 TL
Civic fiyatları - Kasım 2024
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL
1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL
Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024
2.0L VTEC Turbo, Benzinli, Type-R, Manuel: 4.255.000 TL
Jazz fiyatları - Kasım 2024
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.410.000 TL
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Crosstar, Otomatik: 1.490.000 TL
HR-V fiyatları - Kasım 2024
1.5L e:HEV, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.800.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 1.920.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit, Style+, Otomatik: 2.120.000 TL
ZR-V fiyatları - Kasım 2024
2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 2.955.000 TL
Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024
2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 3.910.000 TL.