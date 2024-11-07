Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu

Yılın son aylarına yaklaşırken, otomobil fiyatlarındaki düzenlemeler hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu - Resim: 1

Kasım ayında da fiyat listelerinde güncelleme yapan Honda Türkiye, otomobillerine zam yapma kararı aldı.

Yıl boyunca döviz kuru dalgalanmaları ve küresel otomotiv piyasasındaki değişiklikler nedeniyle fiyatlarda sık sık artışlar yaşanmaya başladı.

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Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu - Resim: 2

Bazı dönemlerde firmalar fiyatlarını sabit tutarken, diğer dönemlerde ise zam kaçınılmaz oldu. Honda da Kasım ayında bu artış trendine katılarak, pek çok modelinin fiyatında güncellemeye gitti.

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Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu - Resim: 3

İŞTE HONDA'NIN YENİ FİYAT LİSTESİ

City
Ekim-1.332.000 TL
Kasım-1.332.000 TL

Civic
Ekim-1.860.000 TL
Kasım- 1.895.000 TL

Jazz

Ekim- 1.370.000 TL
Kasım- 1.410.000 TL

City fiyatları - Kasım 2024

1.5L VTEC, Benzinli, Executive, Otomatik: 1.332.000 TL

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Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu - Resim: 4

Civic fiyatları - Kasım 2024

1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL

1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Elegance+, Otomatik: 1.895.000 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli, Executive+, Otomatik: 1.995.000 TL

Civic Type-R fiyatları - Kasım 2024

2.0L VTEC Turbo, Benzinli, Type-R, Manuel: 4.255.000 TL

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Büyük Zam Geldi: Otomotiv Devi Sessizliğini Bozdu - Resim: 5

Jazz fiyatları - Kasım 2024

1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.410.000 TL

1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit, Crosstar, Otomatik: 1.490.000 TL

HR-V fiyatları - Kasım 2024

1.5L e:HEV, Hibrit, Elegance, Otomatik: 1.800.000 TL

1.5L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 1.920.000 TL

1.5L e:HEV, Hibrit, Style+, Otomatik: 2.120.000 TL

ZR-V fiyatları - Kasım 2024

2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 2.955.000 TL

Yeni CR-V fiyatları - Kasım 2024

2.0 L e:HEV, Hibrit, Advance, Otomatik: 3.910.000 TL.

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