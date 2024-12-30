Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verileriyle 2025 yılında uygulanacak trafik cezalarının zam oranı netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenirken, bu artış trafik cezalarının yanı sıra köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretlerine de yansıyacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 itibarıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha ağır mali yüklerle karşı karşıya kalacak. Özellikle drift atan sürücülere kesilecek ceza, 32.233 TL’den 46.392 TL’ye çıkarılarak rekor seviyeye ulaşacak.
2024 VE 2025 YILLARINA GÖRE TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışık ihlali:
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park:
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırını %10-%30 aşma:
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırını %50 ve üzeri aşma:
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma:
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma:
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Engelliler için ayrılan yere park:
2024: 1.383 TL
2025: 1.990 TL
Emniyet kemeri takmama:
2024: 690 TL
2025: 993 TL
Drift atma:
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL
Muayenesiz araç kullanma:
2024: 1.506 TL
2025: 2.169 TL
Ehliyetsiz araç kullanma:
2025: 18.679 TL
Plakasız araç kullanma:
2025: 11.754 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma:
2025: 995 TL