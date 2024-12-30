Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verileriyle 2025 yılında uygulanacak trafik cezalarının zam oranı netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenirken, bu artış trafik cezalarının yanı sıra köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretlerine de yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 1

2025 itibarıyla trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha ağır mali yüklerle karşı karşıya kalacak. Özellikle drift atan sürücülere kesilecek ceza, 32.233 TL’den 46.392 TL’ye çıkarılarak rekor seviyeye ulaşacak.

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 2

2024 VE 2025 YILLARINA GÖRE TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışık ihlali:
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park:
2024: 691 TL
2025: 994 TL

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 3

Hız sınırını %10-%30 aşma:
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırını %50 ve üzeri aşma:
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 4

Alkollü araç kullanma:
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma:
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 5

Engelliler için ayrılan yere park:
2024: 1.383 TL
2025: 1.990 TL

Emniyet kemeri takmama:
2024: 690 TL
2025: 993 TL

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 6

Drift atma:
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL

Muayenesiz araç kullanma:
2024: 1.506 TL
2025: 2.169 TL

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Büyük Zam Geldi, Bu Hataya Düşen Yandı: 46 Bin Lira Oldu - Resim: 7

Ehliyetsiz araç kullanma:
2025: 18.679 TL

Plakasız araç kullanma:
2025: 11.754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma:
2025: 995 TL

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