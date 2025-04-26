Büyük Vurgun: Milyonlarca Banka Kartı ve Kredi Kartı Bilgileri Çalındı, Satışa Çıktı
Fransa'da siber güvenlik alarmı verildi! 2,3 milyon banka kartı ve kredi kartı kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirildi ve satışa çıkarıldı. Uzmanlar, kart sahiplerini acil önlem almaya çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa, son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Uluslararası güvenlik firması Kaspersky'nin yayımladığı son rapora göre, dünya genelinde 26 milyon cihaz kötü amaçlı yazılımların hedefi oldu. Fransa'da ise tam 2,3 milyon banka kartı bilgisi siber saldırganların eline geçti.
MİLYONLARCA KART BİLGİLERİ ÇALINDI
Redline, RisePro ve Stealc gibi infostealer kategorisindeki zararlı yazılımlar, bilgisayar ve mobil cihazlardaki banka bilgilerini hedef aldı. Bu yazılımlar, kullanıcıların bilgilerini ele geçirerek internetin karanlık yüzü olan 'dark web'te satışa çıkarıyor.
ÇALINAN KARTLARIN YÜZDE 95'İ HALA AKTİF
Çarpıcı bir detay ise çalınan kartların yüzde 95’inin hala aktif olması. Yani bu kartlar kullanılarak hala işlem yapılabiliyor. Uzmanlar, yaklaşık 520 bin kartın yüksek risk altında olduğunu ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
KART SAHİPLERİ NE YAPMALI?
Uzmanlar, siber saldırılardan korunmak için şu adımları öneriyor:
İki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanın.
Çevrimiçi ödeme limitlerinizi mümkün olduğunca düşük tutun.
Tanımadığınız kaynaklardan gelen dosya ve uygulamalardan uzak durun.
Antivirüs ve güvenlik yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin.
Banka ve kart hesap hareketlerinizi sık sık kontrol edin.
Fransa’da yaşanan bu büyük veri ihlali, siber tehditlere karşı bireysel önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.