Büyük Vurgun: Milyonlarca Banka Kartı ve Kredi Kartı Bilgileri Çalındı, Satışa Çıktı

Fransa, son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Uluslararası güvenlik firması Kaspersky'nin yayımladığı son rapora göre, dünya genelinde 26 milyon cihaz kötü amaçlı yazılımların hedefi oldu. Fransa'da ise tam 2,3 milyon banka kartı bilgisi siber saldırganların eline geçti.

MİLYONLARCA KART BİLGİLERİ ÇALINDI

Redline, RisePro ve Stealc gibi infostealer kategorisindeki zararlı yazılımlar, bilgisayar ve mobil cihazlardaki banka bilgilerini hedef aldı. Bu yazılımlar, kullanıcıların bilgilerini ele geçirerek internetin karanlık yüzü olan 'dark web'te satışa çıkarıyor.