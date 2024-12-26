Büyük Projelere İmza Atan Türk İnşaat Devi Resmen İflas Etti! Sahibinden Flaş Açıklama Geldi

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Mahkeme, iflasın ardından şirket varlıklarının adi tasfiye yöntemiyle değerlendirileceğini duyurdu. Bu yöntem kapsamında, şirketin mal varlıkları satışa çıkarılarak elde edilen gelir, alacaklılara dağıtılacak. İlk alacaklılar toplantısının tarihi ve yeri ilan edilirken, alacaklıların bu toplantıya katılarak haklarını savunmaları önem taşıyor.

Suat Altın İnşaat’ın iflası, yalnızca Kayseri’de değil, şirketin İstanbul ve Ankara’daki projelerinde yer alan binlerce konut sahibini ve yatırımcıyı da etkiledi. Şirketin çöküşü, Türkiye inşaat sektöründe yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve firmaların finansal yönetim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.