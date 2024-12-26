Büyük Projelere İmza Atan Türk İnşaat Devi Resmen İflas Etti! Sahibinden Flaş Açıklama Geldi
Türkiye'nin inşaat sektöründeki köklü firmalarından Suat Altın İnşaat, 44 yıllık faaliyetinin ardından iflas etti. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda başlatılan adi tasfiye süreci kapsamında alacaklılar ilk toplantıya davet edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'de AKP'ye yakınlığıyla bilinen müteahhit Suat Altın'ın sahibi olduğu Suat Altın İnşaat, 21 Ekim 2024 tarihinde resmen iflasını açıkladı. Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin 2024/360 Esas sayılı kararıyla şirketin iflasına hükmedildiği bildirildi.
"HEDEFİMİZ DÜNYA LİGİNE ULAŞMAK" DEMİŞTİ
Şirket sahibi Suat Altın, iflas öncesinde yaptığı açıklamalarda, “Hedefimiz dünya ligine ulaşmak” ifadelerini kullanmış ve Kayseri’de 2.500’den fazla konut projesine imza attıklarını belirtmişti. Ayrıca, İstanbul ve Ankara’da da önemli projeler geliştiren şirket, özellikle büyük ölçekli inşaat faaliyetleriyle dikkat çekiyordu. Ancak finansal sorunlar ve borçların ödenememesi nedeniyle şirketin iflasa sürüklendiği açıklandı.
ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Mahkeme, iflasın ardından şirket varlıklarının adi tasfiye yöntemiyle değerlendirileceğini duyurdu. Bu yöntem kapsamında, şirketin mal varlıkları satışa çıkarılarak elde edilen gelir, alacaklılara dağıtılacak. İlk alacaklılar toplantısının tarihi ve yeri ilan edilirken, alacaklıların bu toplantıya katılarak haklarını savunmaları önem taşıyor.
Suat Altın İnşaat’ın iflası, yalnızca Kayseri’de değil, şirketin İstanbul ve Ankara’daki projelerinde yer alan binlerce konut sahibini ve yatırımcıyı da etkiledi. Şirketin çöküşü, Türkiye inşaat sektöründe yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve firmaların finansal yönetim zorluklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Tasfiye sürecinde alacaklıların, haklarını korumak için belirlenen toplantılara katılım sağlamaları ve gerekli yasal işlemleri takip etmeleri gerekiyor. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, süreç boyunca alacaklıları bilgilendirmeye devam edecek ve tasfiye işlemlerinin adil bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.