Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı

Matematikçi Stefan Mandel, geliştirdiği özel bir formül sayesinde lotoda şimdiye kadar farklı ülkelerde 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı. Hem Romanya'da hem de Avustralya vatandaşı olan Mandel'in yöntemi, teorik olarak büyük ödül kazanmayı mümkün kılıyor. Ancak bu strateji, ciddi bir yatırımcı desteği sunuyor.

Mandel 6 adımda lotoyu tutturma formülünü açıkladı. Mandel, belirlediği altı koşulun yerine getirilmesi halinde 6 büyük ikramiyeden beşini kazanmanın mümkün olduğunu belirtti.