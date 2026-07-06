Büyük Fırınlara Yakın Markaj: Ucuz Ekmek İçin Bakanlıktan Kritik Hamle

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörünü daha adil ve şeffaf bir yapıya kavuşturacak yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Tedarik zincirini baştan aşağı değiştirecek düzenlemeyle, dev ekmek fırınları mercek altına alınarak ekmek fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca zincir market raflarında kadın kooperatiflerine öncelik tanınacak ve KOBİ'ler için dijital sorgulama dönemi başlayacak.

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Büyük Fırınlara Yakın Markaj: Ucuz Ekmek İçin Bakanlıktan Kritik Hamle
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Türkiye genelinde perakende ticaret ve tedarik zincirinde dengeleri değiştirecek dev bir reform için ilk adım atıldı.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak için hazırlanan yönetmelik taslağını, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik taslağının, uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

TEDARİK ZİNCİRİNE YENİ İSİM VE NET KURALLAR

Taslağın, ilgili kurum ile kuruluşların görüşüne açıldığı ve söz konusu düzenlemelerle, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tedarik zincirini güçlendirmek için yönetmeliğin adının üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olacağı ifade edildi.

KOBİ'LERİN ÖDEMELERİNE DİJİTAL GÜVENCE

Tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesinin planlandığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca 'üretici', 'tedarikçi' ve '30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımlarının revize edilmesi, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla, KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulacak. 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle, zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek, kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır."

EKMEK FİYATLARINI DÜŞÜRECEK DÜZENLEME

Öte yandan açıklamada, bu değişikliklerin yanı sıra en temel gıda maddelerinden ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşabilmesi için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Zincir Market Ekmek
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