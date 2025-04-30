Bütün Kurumlar Alarma Geçti! Binlerce Kişinin Banka Verileri Çalındı: Risk Günden Güne Artıyor
Avustralya, siber güvenlik tehdidiyle yeniden karşı karşıya. Ülkede yapılan kapsamlı bir dijital istihbarat araştırması, 31 binden fazla bankacılık şifresinin kötü amaçlı yazılımlar yoluyla ele geçirildiğini ortaya koydu.
Kaynak: DHA
Çalınan bilgilerin hem kar amaçlı satışa çıkarıldığı hem de karanlık internet ağlarında ve bazı mesajlaşma uygulamalarında paylaşıldığı belirlendi.
Siber güvenlik uzmanlarının yürüttüğü araştırmaya göre, saldırganlar müşterilerin kişisel cihazlarına zararlı yazılımlar yükleyerek banka giriş bilgilerine ulaşmayı başardı. Ele geçirilen verilerin organize siber suç grupları tarafından yayıldığı ve bazı platformlarda aktif olarak dolaşıma sokulduğu bildirildi.
HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ
Yaşanan gelişmeler üzerine Avustralya hükümeti harekete geçti. Vatandaşlara dijital güvenliklerini artırmaları yönünde çağrı yapılırken, güvenlik yazılımlarının güncel tutulması, şüpheli bağlantılardan uzak durulması ve çevrim içi faaliyetlerin dikkatle izlenmesi istendi.
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Uzmanlar, özellikle finansal hesaplara ait giriş bilgilerinin korunmasının hayati önem taşıdığına işaret ederek, olayın kapsamının önümüzdeki süreçte daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, siber saldırıların giderek daha sofistike hale geldiğine dikkat çekerek, kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti.