Bütün Köy Kullanıyor: Fatura Sadece 136 Lira Geliyor! Yaz Kış Büyük Tasarruf Sağlıyor
Erbil’in bir köyü, enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamaya başladı. Köylüler, faturada büyük tasarruf getirdiğini belirtti.
Kaynak: AA
Erbil’in Kuştepe ilçesine bağlı Kerdız köyü, güneş enerjisi kullanımıyla gündeme geldi. Köyde bulunan 85 evden 50’si, enerji ihtiyacını güneş panelleriyle karşılamaya başladı. Bu sayede hem elektrik kesintileri sona erdi hem de jeneratör kullanımıyla oluşan hava kirliliği büyük ölçüde azaldı.
UZUN VADEDE TEMİZ VE EKONOMİK
Güneş enerjisi sayesinde elektrik masraflarından kurtulan köylüler, jeneratörlerden kaynaklanan gürültü ve çevre kirliliğine de çözüm buldu. Köy sakinlerinden Rızgar Bayiz, bir yıldır güneş enerjisi kullandığını belirterek, “İlk önce masraf oluyor ama daha sonra temiz ve masrafsız. Daha önce devlet ve jeneratör elektriği kullanıyorduk. Böyle bir durumda hem masraflıydı hem de çevreyi kirletiyordu” dedi.
ELEKTRİK HİÇ KESİLMİYOR
Bayiz, güneş enerjisi kullanımına geçmeden önce günlük yalnızca 10 saat elektrik bulabildiklerini ifade ederek, “Güneş enerjisi problemsiz. Bir yıldır bir saniye bile elektriksiz kalmadık. Jeneratörün gazı, yağı, bozulması bunlar hepsi sorundu. Bununla birlikte başında birinin beklemesi gerekiyordu” diye konuştu.
ELEKTRİK FATURASI AYLIK 136 TL’YE DÜŞTÜ
Güneş enerjisi kullanımının köyde hızla yaygınlaştığını vurgulayan Bayiz, “Bu enerjiyi kullandığımız için devlet elektriğine aylık sadece 5 bin dinar (136 TL) fatura geldi. Çünkü kullanılmasına gerek duyulmuyor. Ayrıca çiftçiler kuyu suyu için de güneş enerjisi kullanıyor” dedi.