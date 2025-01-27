Bütün Köy Kullanıyor: Fatura Sadece 136 Lira Geliyor! Yaz Kış Büyük Tasarruf Sağlıyor

UZUN VADEDE TEMİZ VE EKONOMİK

Güneş enerjisi sayesinde elektrik masraflarından kurtulan köylüler, jeneratörlerden kaynaklanan gürültü ve çevre kirliliğine de çözüm buldu. Köy sakinlerinden Rızgar Bayiz, bir yıldır güneş enerjisi kullandığını belirterek, “İlk önce masraf oluyor ama daha sonra temiz ve masrafsız. Daha önce devlet ve jeneratör elektriği kullanıyorduk. Böyle bir durumda hem masraflıydı hem de çevreyi kirletiyordu” dedi.