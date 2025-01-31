Bütün Köy Bir Oldu, Rekor Hasat Bekleniyor! Geliri Bütün Köye Yetiyor

GELİRİ BÜTÜN KÖYE YETİYOR

Köyde yaşayan çiftçiler, 10 traktörle tarlayı sürerek arpa, buğday ve tahıl ekimi gerçekleştirdi. Hasat zamanı geldiğinde eski ürünler satılarak köyün ortak masrafları karşılanacak. Yol bakımından camii, sosyal tesislerden köydeki diğer giderlere kadar çok ihtiyacın bu gelirle karşılanması hedefleniyor. Hasadın geliri bütün köye yetiyor.