Bütün Köy Bir Oldu, Rekor Hasat Bekleniyor! Geliri Bütün Köye Yetiyor
Bolu’da bütün köy bir olup imece usulüyle tarım yapmaya başladı. Ortak hasattan elde edilen gelir bütün köye dağıtılacak. Rekor hasat bekleyen köylüler, her işi birlikte yapıyor.
Kaynak: İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyünde, geleneksel imece düzenliliğiyle tarım yapılıyor. Köy halkı, köy kayıtlı olup 35 dönümlük arazide el birliğiyle ekim yaparak ortak gelir elde etmeyi amaçlıyor.
GELİRİ BÜTÜN KÖYE YETİYOR
Köyde yaşayan çiftçiler, 10 traktörle tarlayı sürerek arpa, buğday ve tahıl ekimi gerçekleştirdi. Hasat zamanı geldiğinde eski ürünler satılarak köyün ortak masrafları karşılanacak. Yol bakımından camii, sosyal tesislerden köydeki diğer giderlere kadar çok ihtiyacın bu gelirle karşılanması hedefleniyor. Hasadın geliri bütün köye yetiyor.
BÜTÜN KÖY BİR OLDU
Dolayüz köyünün eski muhtarı Mehmet Özdemir, bu sayede dayanışmanın güçlendiğini belirterek şunları söyledi:
Köyümüze ait tarlalarımız sürdük, ekimimizi yaptık. Herkesin birer çuval süresince katkı sağlaması sağlandı. Harman sonunda elde ettiğimiz kazançlarla günlük ihtiyaçlarımızı gidereceğiz.
İmece düzenli olarak yapılan tarım, köyde giderek azalan topluluk dayanışmasını yeniden canlandırıyor. Köy halkı, imecenin sadece ekonomik fayda sağlamadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliği de pekiştirdiğini belirtiyor.