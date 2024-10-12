Bütün Hesaplar Sil Baştan Değişti: Yıl Sonunda Bu Maaşı Alacaklar

TCMB tarafından gerçekleştirilen ankete göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Bu artış, maaş zam oranları üzerinde de önemli bir etki yaratacak.

GÖZLER 3 AYIN VERİSİNDE

Merkez Bankası'nın anketine göre, enflasyon beklentileri maaş artışlarının temel hesaplamasında belirleyici rol oynuyor. Ocak ayında yapılacak zam oranları için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon verileri açıklandı. Ancak, kesin zam oranları için Ekim, Kasım ve Aralık ayı verileri merakla bekleniyor.

2024 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 44.11

Ekonomistlerin tahminlerine göre, 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,11 seviyesinde gerçekleşecek. Yılın ilk yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak kaydedilmişti. TCMB anketine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2.679,36 seviyesine ulaşması öngörülüyor. 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise yüzde 15,53 olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: Sözcü