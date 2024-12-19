Bütün Ev Sahipler İçin Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren önemli düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemede, binaların yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılacak.
Kaynak: AA
Türkiye, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım atıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, binaların yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılacak. Bu değişiklik, enerji tasarrufu sağlarken sera gazı salınımını azaltarak çevreye önemli katkılar sunacak.
ARTIK ZORUNLU HALE GELECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı düzenleme kapsamında, toplam inşaat alanı 2 bin metrekareyi aşan binaların “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB)” standartlarında inşa edilmesi zorunlu hale gelecek. Bu standartlar, binaların enerji ihtiyacının en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını öngörüyor. Güneş enerjisi panelleri ve ısı pompaları gibi çevre dostu teknolojiler teşvik edilirken, enerji kimlik belgesinde en az “B sınıfı” performans şartı korunuyor.
2023 YILINDA BÜYÜK TASARRUF
2023 yılı itibarıyla NSEB standartlarına uygun olarak inşa edilen 2 bin 200 bina, yıllık 281 gigawatt saat enerji tasarrufu sağladı. Bu tasarruf sayesinde 66 bin ton eşdeğer karbondioksit emisyonunun önüne geçilerek çevreye büyük katkı sağlandı.
HEDEF HER YIL 30 BİN BİNA
Bakanlık, 2025 yılı itibarıyla her yıl 30 bin binanın NSEB standartlarına uygun şekilde inşa edilmesini hedefliyor. Bu hedefin gerçekleşmesiyle yıllık 1850 gigawatt saat enerji tasarrufu ve 450 bin ton eşdeğer karbondioksit emisyon azaltımı sağlanacak. Uzun vadede, 2035 yılına kadar toplam 102 bin gigawatt saat enerji tasarrufuna ulaşılması amaçlanıyor.
Yeni düzenleme, hem enerji verimliliğini artırmayı hem de Türkiye’nin çevre dostu şehirler inşa etme vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik bu artış, çevre bilincine sahip bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.