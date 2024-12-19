Bütün Ev Sahipler İçin Artık Zorunlu Oldu: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

ARTIK ZORUNLU HALE GELECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı düzenleme kapsamında, toplam inşaat alanı 2 bin metrekareyi aşan binaların “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB)” standartlarında inşa edilmesi zorunlu hale gelecek. Bu standartlar, binaların enerji ihtiyacının en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını öngörüyor. Güneş enerjisi panelleri ve ısı pompaları gibi çevre dostu teknolojiler teşvik edilirken, enerji kimlik belgesinde en az “B sınıfı” performans şartı korunuyor.