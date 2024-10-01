Bütün Emeklilere Ekimde 2 Ödeme Birden Yatacak! Detaylar Belli Oldu
Milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden bütün emeklilerin hesabına ekim ayında iki ödeme birden yatacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli, Ekim ayındaki maaş ödemeleri ve ek ödemeleri için sabırsızlanıyor. 1 Ekim itibarıyla emeklilere çifte ödeme fırsatı sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yeni ödeme takvimini açıkladı ve emeklilere yapılacak ek ödemenin detayları da belli oldu.
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
Ekim ayında emekli maaşlarıyla ilgili ödeme tarihleri netleşti. İlk olarak memur emeklileri, 1 Ekim ile 5 Ekim tarihleri arasında maaşlarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre düzenlenecek.
SSK emeklileri, 17 Ekim'den itibaren ödemelerini alacak ve 25 Ekim'e kadar sürecek. Bağ-Kur emeklileri ise 26 Ekim'de başlayacak olan ödemelerle, 28 Ekim'e kadar maaşlarını alacak.
MAAŞA EK ÖDEMENİN DETAYLARI
Emekliler için ek bir avantaj da promosyon ödemeleri. Ekim ayında, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için promosyon miktarları 20.000 TL’ye kadar çıkıyor. Özellikle Vakıfbank, emekli maaşını taşıyanlara büyük bir fırsat sunuyor.
Üç yıl boyunca Vakıfbank'tan maaş alan emeklilere, 12.000 TL direkt promosyon verilecek. Bununla birlikte, Vakıfbank’ın Troy kartını kullanan emekliler ek olarak 12.000 TL daha alabilecek ve toplamda 24.000 TL’ye kadar promosyon kazanma fırsatı elde edecek.