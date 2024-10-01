Bütün Emeklilere Ekimde 2 Ödeme Birden Yatacak! Detaylar Belli Oldu

MAAŞA EK ÖDEMENİN DETAYLARI

Emekliler için ek bir avantaj da promosyon ödemeleri. Ekim ayında, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için promosyon miktarları 20.000 TL’ye kadar çıkıyor. Özellikle Vakıfbank, emekli maaşını taşıyanlara büyük bir fırsat sunuyor.