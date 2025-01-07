Bütün Çalışanlarına 20 Maaş İkramiye Dağıttı: Patron Çıldırdı, İşçi Havalara Uçtu
Dünya denizcilik sektörünün önemli şirketlerinden bir olan Evergreen Marine Corporation, çalışanlarına 20 maaş ikramiye dağıttı.
Tayvanlı dev şirket Evergreen Marine Corporation, çalışanlarına 20 aylık maaş tutarında ikramiye vererek sektörde çığır açtı. Bu cömert ödeme, hem şirketin çalışanlarına olan bağlılığını, hem de denizcilik sektöründe rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.
Tayvan medyasında yer alan bilgilere göre, Evergreen çalışanlarının yıllık ortalama maaşı yaklaşık 1.700 Euro. Bu durumda, şirketin bu yıl yaptığı ikramiye ile çalışanların cebine ortalama 35.000 Euro gibi önemli bir miktar girecek. Bu da çalışanların yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltecek bir gelişme.
2022'DE 52 AYLIK MAAŞ İKRAMİYE VERMİŞTİ
Evergreen, çalışanlarına yüksek miktarda ikramiye vermesiyle bilinen bir şirket. Önceki yıllarda da benzer cömert ödemelerle dikkat çekmişti. 2021 yılında çalışanlarına 40 aylık, 2022 yılında ise 52 aylık maaş tutarında ikramiye vermişti. Bu yılki 20 aylık ikramiye ile bu gelenek bozulmamış oldu.