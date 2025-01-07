Bütün Çalışanlarına 20 Maaş İkramiye Dağıttı: Patron Çıldırdı, İşçi Havalara Uçtu

Tayvanlı dev şirket Evergreen Marine Corporation, çalışanlarına 20 aylık maaş tutarında ikramiye vererek sektörde çığır açtı. Bu cömert ödeme, hem şirketin çalışanlarına olan bağlılığını, hem de denizcilik sektöründe rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.

Tayvan medyasında yer alan bilgilere göre, Evergreen çalışanlarının yıllık ortalama maaşı yaklaşık 1.700 Euro. Bu durumda, şirketin bu yıl yaptığı ikramiye ile çalışanların cebine ortalama 35.000 Euro gibi önemli bir miktar girecek. Bu da çalışanların yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltecek bir gelişme.