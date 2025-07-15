Bütün Çalışanları Etkiliyor: Yıllık İzinde Kritik Karar! Tazminat Hakkı Doğuyor
Yıllık izne çıkmadan önce izin ücretinizi peşin alamadıysanız dikkat! Yargıtay, bu durumda işçinin kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti.
Kaynak: NTV
İşçilerin yıllık izin hakkı kadar, bu iznin maddi karşılığı da büyük önem taşıyor. İş Kanunu'na göre işverenler, işçi izne çıkmadan önce, o döneme ait ücretini peşin olarak ödemek zorunda. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesi bu durumu açık şekilde düzenliyor. Kanun, “İşveren, yıllık ücretli izne ayrılan işçisine izin süresine ilişkin ücretini izne başlamadan önce ödemek veya avans olarak vermek zorundadır” hükmünü içeriyor.
İZİN ÜCRETİ YATMAZSA TAZMİNAT KAPISI AÇILIYOR
Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç da konuyla ilgili olarak, izin öncesi ücretin ödenmemesinin işçiye haklı fesih hakkı tanıyacağını belirtti. Kılıç, “Bu ücretin yatırılmaması halinde işçi haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir” dedi.
YARGITAY: TALEP GEREKMEZ, PEŞİN YATIRILMALI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 10 Mart 2025 tarihli kararında da bu konuya açıklık getirildi. Yüksek Mahkeme, izin ücreti izinden önce ödenmeyen bir işçinin haklı fesih yaparak kıdem tazminatı almasını hukuka uygun buldu. Kararda, işverenin bu ödemeyi işçi talep etmeden yapması gerektiği de vurgulandı. Yani işçi izin ücretini istemese bile işverenin bu ödemeyi izinden önce yapması gerekiyor.
TÜM İŞÇİLER İÇİN BAĞLAYICI NİTELİKTE
Yargıtay’ın bu kararı, özellikle işverenlerin çoğu zaman göz ardı ettiği bir yükümlülüğü gündeme taşıdı. Daha önceki yıllarda da izin ücretini zamanında yatırmayan işverenlerin bu gerekçeyi savunma olarak göstermesi yeterli olmuyor. Mahkeme, her durumda işverenin ödemeyi peşin olarak yapmasının zorunlu olduğuna hükmediyor.
HAKLI FESİH YOLUYLA TAZMİNATINI ALIYORLAR
Birçok işçi, özellikle kıdem tazminatını kaybetmemek için istifa etmek yerine, yıllık izin öncesi ücret ödenmemesi gibi gerekçelerle haklı fesih yolunu seçiyor. Böylece istifa etmiş sayılmadan yasal haklarını alabiliyorlar.