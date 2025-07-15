Bütün Çalışanları Etkiliyor: Yıllık İzinde Kritik Karar! Tazminat Hakkı Doğuyor

İşçilerin yıllık izin hakkı kadar, bu iznin maddi karşılığı da büyük önem taşıyor. İş Kanunu'na göre işverenler, işçi izne çıkmadan önce, o döneme ait ücretini peşin olarak ödemek zorunda. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 57. maddesi bu durumu açık şekilde düzenliyor. Kanun, “İşveren, yıllık ücretli izne ayrılan işçisine izin süresine ilişkin ücretini izne başlamadan önce ödemek veya avans olarak vermek zorundadır” hükmünü içeriyor.

İZİN ÜCRETİ YATMAZSA TAZMİNAT KAPISI AÇILIYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç da konuyla ilgili olarak, izin öncesi ücretin ödenmemesinin işçiye haklı fesih hakkı tanıyacağını belirtti. Kılıç, “Bu ücretin yatırılmaması halinde işçi haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir” dedi.