Bütün Araç Sahiplerine Kötü Haber: Yüzde 45 Zam Kapıda

Araç sahibi olmak, Türkiye'de giderek daha masraflı hale geliyor. En büyük maliyet kalemlerinden biri ise akaryakıt fiyatları. Benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 45 TL'ye yaklaştığı günümüzde, bir aracın aylık yakıt gideri ortalama 3 bin TL'yi buluyor. Zorunlu trafik sigortası ve kasko maliyetleri de yükselmiş durumda. Yıllık sigorta giderleri ortalama 10-15 bin TL'yi bulurken, periyodik bakım masrafları ise 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bunun yanı sıra, Motorlu Taşıtlar Vergisi de araç sahiplerinin karşı karşıya kaldığı önemli bir maliyet unsuru. Aracın yaşı ve motor hacmine göre değişen MTV, yıllık 3-5 bin TL arasında değişen bir yük getiriyor. Tüm bu giderler toplandığında, bir araç sahibinin yıllık masrafı 30 bin TL'yi bulabiliyor.