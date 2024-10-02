Bütün Araç Sahiplerine Kötü Haber: Yüzde 45 Zam Kapıda
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibi, artan maliyetlerle mücadele ederken kötü bir haberle daha karşı karşıya kaldı. Araç sahiplerini zorlayacak olan %45'lik Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı kapıda.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda otomobil sahibi olmanın maliyeti hızla arttı. İkinci el araç fiyatlarının bile 200 bin TL'yi aştığı Türkiye'de, vatandaşlar hem araç satın alırken hem de araçlarını kullanırken zorlanıyor. Özellikle artan yakıt fiyatları, sigorta giderleri ve periyodik bakım masrafları, araç sahipleri için büyük bir yük oluşturuyor.
Araç sahibi olmak, Türkiye'de giderek daha masraflı hale geliyor. En büyük maliyet kalemlerinden biri ise akaryakıt fiyatları. Benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 45 TL'ye yaklaştığı günümüzde, bir aracın aylık yakıt gideri ortalama 3 bin TL'yi buluyor. Zorunlu trafik sigortası ve kasko maliyetleri de yükselmiş durumda. Yıllık sigorta giderleri ortalama 10-15 bin TL'yi bulurken, periyodik bakım masrafları ise 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bunun yanı sıra, Motorlu Taşıtlar Vergisi de araç sahiplerinin karşı karşıya kaldığı önemli bir maliyet unsuru. Aracın yaşı ve motor hacmine göre değişen MTV, yıllık 3-5 bin TL arasında değişen bir yük getiriyor. Tüm bu giderler toplandığında, bir araç sahibinin yıllık masrafı 30 bin TL'yi bulabiliyor.
YÜZDE 45 ZAM BEKLENİYOR
2025 yılı itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük bir zam bekleniyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün açıklamalarına göre, Kasım ayında açıklanacak olan yeniden değerleme oranı %45 civarında olacak. Cumhurbaşkanlığı'nın bu oranı değiştirmemesi halinde, 2025 yılı itibarıyla MTV'ye %45 zam uygulanacak. Bu da araç sahiplerinin yıllık vergi yükünün önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor.