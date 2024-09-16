Bütçe Sekiz Ayda 973,6 Milyar TL Açık Verdi

Ağustos ayının bütçe gelirleri 690 milyar 720 milyon lira, giderleri ise 820 milyar 314 milyon lira oldu. Bütçede ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustosta döneminde 973 milyar 554 milyon lira açık oluştu.

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Bütçe Sekiz Ayda 973,6 Milyar TL Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi.

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Kaynak: AA

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