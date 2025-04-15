Bakanlık Açıkladı: Bütçe Martta 261,5 Milyar TL Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, bütçe 261,5 milyar TL açık verdi. Üç aylık açık ise 710,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık Açıkladı: Bütçe Martta 261,5 Milyar TL Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mart ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, bütçe 261,5 milyar TL açık verdi.

Bakanlığın verilerine göre, martta merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27,7 milyar TL olurken, bütçe gelirleri ise 766,3 milyar TL oldu. Bütçe açığının ise 261,5 milyar TL olduğu öğrenildi.

Faiz dışı bütçe giderlerinin 866,5 milyar TL olduğu kaydedilen açıklamada, faiz dışı açığın ise 100,2 milyar TL olduğu bildirildi.

İLK ÜÇ AYDA BÜYÜK AÇIK

Ocak-mart dönemine ilişkin merkez yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 117,6 milyar TL olurken, gelirler ise 2 trilyon 406,8 milyar TL olarak kayda geçti Böylelikle ilk üç ayda 710,8 milyar TL’lik oluştu.

Faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 653,6 milyar TL olurken, faiz dışı açık ise 246,9 milyar TL oldu.

Merkez Bankası Açıkladı, Cari Açık Beklentilerin ÜstündeMerkez Bankası Açıkladı, Cari Açık Beklentilerin ÜstündeEkonomi
Merkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya ÇıktıMerkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Fahiş Fiyatlar Meclis'e Taşındı: 'Konut Kiralarına Üst Sınır Getirilsin' 'Fahiş Kiralar' Meclis'e Taşındı
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
CHP'li Gürer'den Zirai Don İçin Çiftçiye Destek Çağrısı Zirai Don İçin Çiftçiye Destek Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı