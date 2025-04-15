Bakanlık Açıkladı: Bütçe Martta 261,5 Milyar TL Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mart ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, bütçe 261,5 milyar TL açık verdi.

Bakanlığın verilerine göre, martta merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27,7 milyar TL olurken, bütçe gelirleri ise 766,3 milyar TL oldu. Bütçe açığının ise 261,5 milyar TL olduğu öğrenildi.

Faiz dışı bütçe giderlerinin 866,5 milyar TL olduğu kaydedilen açıklamada, faiz dışı açığın ise 100,2 milyar TL olduğu bildirildi.

İLK ÜÇ AYDA BÜYÜK AÇIK

Ocak-mart dönemine ilişkin merkez yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 117,6 milyar TL olurken, gelirler ise 2 trilyon 406,8 milyar TL olarak kayda geçti Böylelikle ilk üç ayda 710,8 milyar TL’lik oluştu.

Faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 653,6 milyar TL olurken, faiz dışı açık ise 246,9 milyar TL oldu.

Kaynak: AA