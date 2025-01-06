Bursa'nın Köklü İnşaat Şirketi İflas Etti! Bölgenin 1 Numarasıydı

BURSA'DA 1 YILDA 1723 KONKORDATO

2024 yılı boyunca Bursa’da toplam 1.723 konkordato başvurusu yapılırken, bu süreçlerin sonucunda 132 şirket iflas etti. Askar Tasarım İnşaat da bu süreç sonunda iflas eden şirketler arasında yer aldı.