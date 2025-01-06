Bursa'nın Köklü İnşaat Şirketi İflas Etti! Bölgenin 1 Numarasıydı
Bursa’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ve birçok binanın inşasında yer alan Askar Tasarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali zorlukların ardından iflas ettiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir yıl süreyle konkordato sürecine giren şirket, bu süre zarfında borçlarını yapılandırmayı başaramayınca, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 Ocak 2025 tarihinde iflas kararı verildi.
TÜM GÖREVLERE SON VERİLDİ, ŞİRKET İFLAS ETTİ
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Askar Tasarım İnşaat’ın mali durumunu değerlendirerek borca batık olduğuna hükmetti. Mahkeme, firmanın konkordato talebini reddederken, şirketin tasfiye sürecinin "basit tasfiye" yöntemiyle yapılmasına karar verdi. Ayrıca şirketin konkordato komiseri Atilla Aksu’nun görevine son verildi ve şirket üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı.
BURSA'DA 1 YILDA 1723 KONKORDATO
2024 yılı boyunca Bursa’da toplam 1.723 konkordato başvurusu yapılırken, bu süreçlerin sonucunda 132 şirket iflas etti. Askar Tasarım İnşaat da bu süreç sonunda iflas eden şirketler arasında yer aldı.
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Askar Tasarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflası, mahkemenin 02/01/2025 tarihli kararıyla ilan edildi. Mahkeme, iflas kararının Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine ve ilgili tasfiye işlemlerinin başlatılmasına hükmetti.