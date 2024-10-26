Türkiye'nin Ünlü Halı Markası Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı

ÖİB, Bursa Merinos markasının Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satılmasına resmen onay verdi.

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Türkiye'nin Ünlü Halı Markası Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Bursa Merinos markasının Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2 milyon 900 bin lira karşılığında satılmasına onay verdi.

Bursa Merinos markası, artık Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyetinde olacak. ÖİB'nin bu konudaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Ünlü Halı Markası Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı - Resim : 1

Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı olan Bursa Merinos markası, özelleştirme programı kapsamında Sümer Holding A.Ş. adına tescilliydi. Yapılan satış işlemi, en yüksek teklifi veren Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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