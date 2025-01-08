Burger Devi İflas Bayrağını Kaldırdı: Bütün Şubeleri Tek Tek Kapanıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin tanınmış fast food zincirlerinden Hwy 55 Burger Shakes & Fries, ekonomik zorluklar ve Covid-19 salgınının yarattığı etkiler nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hwy 55 Burger Shakes & Fries’ın ana kuruluşu Little Mint Inc., borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla Kuzey Carolina Doğu Bölgesi İflas Mahkemesi’ne dilekçe sundu.
SALGIN VE EKONOMİK ZORLUKLAR ETKİLİEDİ
Şirket, Covid-19 salgını sürecinde artan maliyetler ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle finansal açıdan zor bir dönem geçirdiğini belirtti. 2020'deki salgından bu yana genişleme sürecinde yaşanan sorunlar ve artan borç yükü, iflas başvurusunu kaçınılmaz hale getirdi.
31 Aralık 2024 tarihinde mahkemeye sunulan iflas dilekçesine göre, Hwy 55’in borçlarının yeniden yapılandırılması ve mali durumunun stabilize edilmesi hedefleniyor.
13 ŞUBESİ KAPANDI, 93 ŞUBESİ SÜRECİ BEKLİYOR
Hwy 55, iflas başvurusundan önce Güneydoğu ABD'deki 13 kurumsal şubesini kapattığını açıkladı. Şirketin hâlâ 22 kurumsal ve 71 franchise şubesiyle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Dilekçede yer alan bilgilere göre, şirketin toplam varlıklarının 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğu, yükümlülüklerinin ise 10 ila 50 milyon doları bulduğu ifade edildi. Şirketin 11 milyon dolarlık teminatlı borcu ve yaklaşık 5,8 milyon dolarlık teminatsız borcu olduğu tahmin ediliyor.