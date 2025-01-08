Burger Devi İflas Bayrağını Kaldırdı: Bütün Şubeleri Tek Tek Kapanıyor

13 ŞUBESİ KAPANDI, 93 ŞUBESİ SÜRECİ BEKLİYOR

Hwy 55, iflas başvurusundan önce Güneydoğu ABD'deki 13 kurumsal şubesini kapattığını açıkladı. Şirketin hâlâ 22 kurumsal ve 71 franchise şubesiyle faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Dilekçede yer alan bilgilere göre, şirketin toplam varlıklarının 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğu, yükümlülüklerinin ise 10 ila 50 milyon doları bulduğu ifade edildi. Şirketin 11 milyon dolarlık teminatlı borcu ve yaklaşık 5,8 milyon dolarlık teminatsız borcu olduğu tahmin ediliyor.