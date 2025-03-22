Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Kimsenin bilmediği o kasabaya taşınan zengin oluyor. Devlet, yalnızca tek bir şartla ev alanlara ya da yenileyenlere tam 100 bin euro (4 milyon 86 bin TL) hibe verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya’nın kuzeyinde yer alan Trento Özerk Vilayeti, nüfus kaybı yaşayan ve terk edilmiş evlerle dolu kasabaları yeniden canlandırmak için dikkat çeken bir proje başlattı. Bu kapsamda, İtalya’da yaşayan ya da yurtdışında yaşayan İtalyanlara, terk edilmiş bir evi satın alıp yenilemeleri şartıyla 100 bin euroya (4 milyon 86 bin TL) kadar hibe verilecek.
SADECE TEK BİR ŞART BULUNUYOR
CNN International'ın aktardığına göre, hibenin 80 bin euroluk kısmı evin yenilenmesi için, 20 bin euroluk kısmı ise mülkün satın alınmasına yönelik olacak. Ancak bu destekten yararlanmak isteyenlerin uyması gereken tek bir şart bulunuyor. Ev satın alındıktan sonra en az 10 yıl boyunca orada yaşanması ya da mülkün bu süre içinde kiraya verilmesi gerekiyor.
NÜFUSU 5 BİNDEN AZ OLAN KASABALAR HEDEFTE
Projenin nihai onayının önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor. Şimdilik 33 kasabanın bu programa dahil edilmesi planlanıyor. Bu yerleşim birimleri, çoğunlukla terk edilmiş evlerin sayısının nüfustan fazla olduğu, yaşlanan halk yapısı nedeniyle okul, bakkal ya da temel hizmetlerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalan bölgelerden seçildi.
2024 ulusal bütçesi kapsamında oluşturulan bu proje, 30 milyon euroluk özel bir fonla destekleniyor. Amaç, 5 binin altında nüfusa sahip köy ve mezralarda artan göç ve yaşlı nüfus nedeniyle oluşan sosyal ve ekonomik gerilemeyi durdurmak.
İtalya’nın kırsal alanlarını yeniden hayata döndürmeyi hedefleyen bu tür teşvikler, hem yerli halkı hem de ülke dışında yaşayan İtalyanları kırsal yaşamın parçası olmaya davet ediyor.