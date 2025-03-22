Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek

2024 ulusal bütçesi kapsamında oluşturulan bu proje, 30 milyon euroluk özel bir fonla destekleniyor. Amaç, 5 binin altında nüfusa sahip köy ve mezralarda artan göç ve yaşlı nüfus nedeniyle oluşan sosyal ve ekonomik gerilemeyi durdurmak.

İtalya’nın kırsal alanlarını yeniden hayata döndürmeyi hedefleyen bu tür teşvikler, hem yerli halkı hem de ülke dışında yaşayan İtalyanları kırsal yaşamın parçası olmaya davet ediyor.