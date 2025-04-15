Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Hükümet, teknoloji girişimcilerini ülkeye çekmek için kesenin ağzını açtı. Start-Up Chile programı kapsamında Şili’ye taşınan girişimcilere, 77.000 sterlin (yaklaşık 3 milyon 867 bin 947 TL) hibe desteği verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Başka bir ülkeye yerleşmek çoğu zaman büyük bir mali yük getirir. Taşınma masrafları, döviz işlemleri ve yeni bir yaşam düzeni derken cebinizden ciddi meblağlar çıkabilir. Ancak bazı ülkeler, bu yükü hafifletmekle kalmayıp yeni gelenlere para ödemeyi bile teklif ediyor. Güney Amerika ülkesi Şili, bu teşvik politikasıyla dikkatleri üzerine çekti.
3 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ VERİLİYOR
Şili hükümetinin desteklediği Start-Up Chile programı, teknoloji temelli erken aşama girişimleri ülkeye çekmeyi hedefliyor. Bu kapsamda girişimcilere 77.000 sterline (yaklaşık 3 milyon 867 bin 947 TL) kadar hibe desteği sağlanıyor. Program kapsamında girişimcilere sadece maddi destek değil aynı zamanda bir yıllık vize, ortak çalışma alanı, rehberlik ve kaynaklar da sunuluyor. Üstelik destek karşılığında şirketinizin hisselerinden feragat etmeniz gerekmiyor. Destek miktarı ise başvuru sahibinin projesine göre 15.000 ile 77.000 sterlin arasında değişiyor.
KATILIM ŞARTLARI NELER?
Destekten yararlanmak isteyenlerin Şili’ye taşınması ve belirlenen ortak alanda çalışması zorunlu. Ayrıca program boyunca sosyal etkinliklere katılarak en az 4.000 puanlık sosyal katkı sağlamaları bekleniyor. Bu katkı konuşmalar yapmak, etkinlik düzenlemek ya da mentorluk vermek gibi faaliyetlerle kazanılıyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLUYOR?
Programa olan yoğun ilgi nedeniyle başvuru süreci detaylı ilerliyor. Adaylardan 200 soruluk formu doldurmaları, 1 dakikalık tanıtım videosu ve demo sunmaları isteniyor. Ayrıca 15 dakikalık mülakat süreci ile daha önce programa katılmış bir girişimciden referans mektubu da başvuru dosyasında yer almalı.
Bugüne dek 1.600’den fazla girişimi destekleyen Start-Up Chile, global teknoloji devlerinin de radarına girmiş durumda. Facebook ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformların ilgisini çeken bu program, girişimciler için yeni bir başlangıç kapısı olabilir.