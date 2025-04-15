Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLUYOR?

Programa olan yoğun ilgi nedeniyle başvuru süreci detaylı ilerliyor. Adaylardan 200 soruluk formu doldurmaları, 1 dakikalık tanıtım videosu ve demo sunmaları isteniyor. Ayrıca 15 dakikalık mülakat süreci ile daha önce programa katılmış bir girişimciden referans mektubu da başvuru dosyasında yer almalı.

Bugüne dek 1.600’den fazla girişimi destekleyen Start-Up Chile, global teknoloji devlerinin de radarına girmiş durumda. Facebook ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformların ilgisini çeken bu program, girişimciler için yeni bir başlangıç kapısı olabilir.