Bunu Yapmayan Ehliyet Sahibi Yandı: 12 Bin 978 Lira Cezası Var

Bakanlık, eski tip ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar için sadece para cezası değil, 2025 yılı itibarıyla trafikten men edilme cezasının da uygulanacağını açıkladı. Ehliyet yenileme işlemi ise oldukça kolay. Akbank, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve PTT Bank gibi bankalara sadece 15 TL ücret ödenmesi yeterli olacak.