Bunu Yapmayan Ehliyet Sahibi Yandı: 12 Bin 978 Lira Cezası Var
İçişleri Bakanlığı, milyonlarca ehliyet sahibini yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin 978 TL ceza verileceği duyuruldu.
31 Aralık 2015 tarihinden önce alınmış eski tip ehliyet sahipleri için kritik bir dönem başlıyor. Bu sürücülerin, ehliyetlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor. Yenileme işlemi yapılmadığı takdirde, 26 yaşını geçmiş ehliyet sahipleri 12 bin 978 TL’ye varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Bakanlık, eski tip ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar için sadece para cezası değil, 2025 yılı itibarıyla trafikten men edilme cezasının da uygulanacağını açıkladı. Ehliyet yenileme işlemi ise oldukça kolay. Akbank, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve PTT Bank gibi bankalara sadece 15 TL ücret ödenmesi yeterli olacak.
Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlar:
- Kimlik Belgesi
- Sürücü Sağlık Raporu
- Kan Grubunu Gösteren Belge veya Yazılı Beyan
- Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden temin edilebilir)
Sürücüler, bu belgeleri temin ederek, cezai duruma düşmeden ehliyetlerini yenileyebilirler.