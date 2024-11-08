Bunu Yapan Yandı: Farkında Olmadan 2 Kat Fatura Ödüyorsunuz!

Peteklerine asılan ıslak çamaşırlar, peteğin yaydığı ısıyı emer ve bu durum, odadaki sıcaklık dağılımını olumsuz etkiler. Çamaşırlar ısıyı emdikçe peteğin odanın havasını ısıtma kapasitesi azalır. Bu, ortam sıcaklığını düşürdüğü için daha fazla ısınma ihtiyacı doğurur, bu da doğalgaz tüketimini artırır.

KIYAFETLERE ZARAR VERİYOR

Kalorifer üzerindeki yüksek sıcaklık, özellikle hassas kumaşlarda ciddi deformasyonlara yol açabilir. Yün, ipek ve polyester gibi kumaşlar, yüksek sıcaklık karşısında incelme, yıpranma veya renk solması gibi sorunlar yaşar. Bu kumaşlar zamanla esnekliğini kaybedebilir ve daha kısa ömürlü hale gelebilir.