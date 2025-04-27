Bunu Yapan Yandı 15 Bin Lira Ceza Ödeyecek! Meclis'te 112 Acil Servis Trafiği

15.000 TL’YE KADAR CEZASI VAR

Kanun teklifine göre, acil hattını meşgul eden veya ısrarlı şekilde gereksiz çağrı yapan vatandaşlara 1.500 TL idari para cezası verilecek. Daha ciddi asılsız ihbar yapan ve ekipleri sahaya sevk edenler için ise 15.000 TL’ye kadar para cezası öngörülüyor. Cezalar, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca uygulanacak.