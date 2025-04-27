Bunu Yapan Yandı 15 Bin Lira Ceza Ödeyecek! Meclis'te 112 Acil Servis Trafiği
TBMM Genel Kurulu, bu hafta 112 Acil Çağrı Merkezleri’ni gereksiz yere meşgul eden ihbarlara karşı yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Teklif, hem acil sağlık hem de kurtarma ekiplerinin hızını kesen asılsız veya provokatif aramalara karşı caydırıcı olacak. İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, günlük ortalama 150 bin çağrının alındığı 112 hattına gelen ihbarların yüzde 25–30’u gereksiz ya da asılsız. Bu durum, gerçek acil vakalara müdahaleyi geciktiriyor, ambulans kaynağını tüketiyor ve ekiplerin iş yükünü ağırlaştırıyor. Yeni düzenlemeyle, sistemin etkinliği artırılarak hayat kurtarma kapasitesi güçlendirilecek.
15.000 TL’YE KADAR CEZASI VAR
Kanun teklifine göre, acil hattını meşgul eden veya ısrarlı şekilde gereksiz çağrı yapan vatandaşlara 1.500 TL idari para cezası verilecek. Daha ciddi asılsız ihbar yapan ve ekipleri sahaya sevk edenler için ise 15.000 TL’ye kadar para cezası öngörülüyor. Cezalar, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca uygulanacak.
YÖNETMELİK VE İDARİ UYGULAMA DETAYLARI
Teklif, ilgili düzenlemelerin İçişleri ve Sağlık Bakanlığı’na ait yönetmeliklerle detaylandırılmasını da içeriyor. Hangi durumların “asılsız” sayılacağı, başvuru kaydının nasıl inceleneceği ve itiraz süreçleri yönetmelikte belirlenecek. İdari yaptırımların il ve ilçe sağlık müdürlükleri denetiminde hayata geçirilmesi planlanıyor.
SAĞLIK PROFESYONELLERİNDEN TAM DESTEK
Türkiye Acil Tıp Derneği ve ambulans personeli sendikaları temsilcileri, bu düzenlemeyi desteklediğini açıkladı. “Gerçek vakalara ulaşmak için tek bir gereksiz çağrı bile risktir” diyen dernek yetkilileri, ceza maddesinin caydırıcı olacağına dikkat çekti.
KOMİSYON ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞACAK
Genel Kurul’un ardından teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilecek. Komisyon’da İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra ilgili meslek odaları ve STK’lar da dinlenecek. Nihai metin, komisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra bir hafta içinde Genel Kurul’a yeniden gelecek.
MECLİS TAKVİMİNDE DİĞER ÖNEMLİ GÜNDEM
Bu hafta TBMM’de Dışişleri Komisyonu altı uluslararası anlaşmayı onaylamak üzere toplanırken, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı sunumlarıyla gündeme gelecek. 112 düzenlemesi ise en kritik kanun teklifleri arasında yer alıyor.
UYGULAMA TAKVİMİ
Kanun teklifi kabul edildiği takdirde, Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip 1 ay içinde yürürlüğe girecek. Yeni cezaların uygulamaya alınmasıyla birlikte, 112 acillerde hem çağrı karşılama süresi kısalacak hem de gerçek ihtiyaç sahipleri daha hızlı yardım alabilecek.