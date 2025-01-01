Bunu Yapan Yandı, 131 Bin Lira Para Cezası Var! 1 Ocak İtibariyle Resmen Başladı

Karara göre, uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini riske atanlara 131 bin 176 TL para cezası kesilecek. Aynı şekilde, uçakta duman çıkaran cihaz kullanan ya da sigara içen yolcular, 19 bin 668 TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara da aynı tutarda ceza uygulanacak.