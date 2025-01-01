Bunu Yapan Yandı, 131 Bin Lira Para Cezası Var! 1 Ocak İtibariyle Resmen Başladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2025 yılı için belirlenen idari para cezalarını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, uçuş güvenliğini riske atan, kurallara uymayan ya da havaalanlarında sorun çıkaran kişilere ciddi yaptırımlar uygulanacak.
Kaynak: DHA
Karara göre, uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini riske atanlara 131 bin 176 TL para cezası kesilecek. Aynı şekilde, uçakta duman çıkaran cihaz kullanan ya da sigara içen yolcular, 19 bin 668 TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara da aynı tutarda ceza uygulanacak.
REKOR PARA CEZASI
Havalimanlarındaki güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen taramaya ya da elle aranmaya direnç gösteren yolculara 26 bin 226 TL para cezası verilecek. Güvenlik personelinin işini yapmasını engelleyen ya da mukavemet gösteren kişiler de aynı cezayı ödeyecek.
YENİ CEZALAR TEK TEK AÇIKLANDI
Uçak içinde taşkınlık yapan, kabin ekibiyle veya diğer yolcularla tartışarak uçuş düzenini bozan, ekip üyelerinin görev yapmasına fiziksel müdahalede bulunan yolcular da 19 bin 668 TL ceza ödemek zorunda kalacak.
2025 YILINDA UYGULANACAK CEZALAR ŞÖYLE BELİRLENDİ:
Uçakta Sigara veya Duman Çıkaran Cihaz Kullanımı: 19 bin 668 TL
İzinsiz İHA (Drone) Uçuşu: 78 bin 701 TL
Bakım Şartlarına Uyulmaması: 131 bin 176 TL
Güvenlik Kontrolüne Direnç Gösterilmesi: 26 bin 226 TL
İzinsiz Lazer veya Havai Fişek Gösterisi: 19 bin 668 TL