Bunu Yapan Bedavadan 50 Bin Lira Kazanacak! Sadece 'Alo' Demeniz Yeterli
Çukurkuyu Belediyesi, kamu malına zarar verenleri ihbar edenlere 50 bin liralık ödül vereceğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, kamu mallarına zarar verenleri ihbar eden vatandaşlara 50 bin lira ödül verileceğini açıkladı.
Niğde’nin Çukurkuyu beldesinde yaşanan çöp konteynerlerine zarar verme olayı sonrasında Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir harekete geçti.
Kamu mallarına zarar verenlere tepkisini dile getiren Halisdemir, kamuya ait mallara zarar verenleri görüp ihbar edenlere 50 bin lira ödül verileceğini duyurdu.
“50 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİZ”
Devletin sahip olduğu her şeyin toplumun ortak değeri olduğunun altını çizen Başkan Halisdemir, şunları söyledi:
Vatandaşın hizmetine sunulan kamu mallarına zarar vermek, vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Düşmanın bile yapmayacağı bu vandallığı gerçekleştiren kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin TL ödül vereceğiz. Kamu malına zarar vermek, sadece belediyeye değil, tüm halkımıza zarar vermektir.
Belediye, kamu mallarına yönelik benzer saldırıları önlemek için ek önlemler alacaklarını da belirtti.