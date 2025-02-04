Bunu Yapan Bedavadan 50 Bin Lira Kazanacak! Sadece 'Alo' Demeniz Yeterli

“50 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİZ”

Devletin sahip olduğu her şeyin toplumun ortak değeri olduğunun altını çizen Başkan Halisdemir, şunları söyledi:

Vatandaşın hizmetine sunulan kamu mallarına zarar vermek, vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Düşmanın bile yapmayacağı bu vandallığı gerçekleştiren kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin TL ödül vereceğiz. Kamu malına zarar vermek, sadece belediyeye değil, tüm halkımıza zarar vermektir.