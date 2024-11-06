Bundan Sonra Akla İlk Trabzon Gelecek: Meşhur Yemek Resmen Koruma Altına Alındı
Trabzon'un yöresel lezzetlerinden kuymak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.
Kaynak: DHA
Kuymak yemeğinin tesciliyle birlikte, Trabzon kuymağının benzersiz tat ve bölgesel karakteri resmî olarak koruma altına alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, bu önemli gelişme hakkında yaptığı açıklamada, “Çin'in ardından en çok coğrafi tescile sahip ülke konumundayız” diye konuştu.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) başvurusu üzerine verilen coğrafi işaret belgesiyle, mısır unu ve peynirin tereyağı ile harmanlanarak hazırlandığı geleneksel 'Trabzon Kuymağı' artık tescilli bir marka. Bu değerli gelişmeyi kutlamak amacıyla Ganita Sahili’nde bir tören düzenlendi.
Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Direktörü Habib Asan’ın yanı sıra birçok davetli katıldı.
'YILSONUNA KADAR 29 OLACAK'
TTSO Başkanı Erkut Çelebi, coğrafi işaretin önemini vurguladı ve Trabzon'un 13'üncü kez coğrafi tescil aldığını belirtti. Çelebi, "Türkiye'de şu ana kadar coğrafi işaret olarak bin 600'ü geçmiş durumdayız. Yılsonuna kadar bu rakamlar, belki 2 bine yanaşacak. Avrupa Birliği'nden bir coğrafi işaret alabilmek çok önemli. Şu ana kadar Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldığımız ürün sayısı 27, yılsonuna kadar 29 olacak" ifadelerini kullandı.
'KUYMAK ARTIK TRABZON'UN'
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon kuymağının tescillenmesinin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Bu ürünün bu şehre aidiyetini tescilliyoruz; bu önemli bir şey. Bunun sicili, tescili, Trabzon diyor. Kuymak başka yerlerde de var ama bunun merkezi coğrafi işareti ismi üstünde. Öncelikle onu teminat altına alıyoruz. Markalaşma yolunda bu çok kıymetli. Bu işin daha önemli bir kısmı da bu tescil dediğimiz ürünü ticari değere dönüştürebilmek. Bu tanıtım aynı zamanda şehrimizin de tanıtımına sebebiyet veriyor. Şehrin turizmine çok çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kuymak artık Trabzon'un. Trabzon'umuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
'KUYMAK ARTIK TRABZON'LA ANILACAK'
Vali Aziz Yıldırım ise, Trabzon'un yemeklerinden tarihi ve doğal eserlerine kadar zengin bir il olduğunu belirterek, "Bir taraftan da 'Ne yenilir' denildiğinde işte kuymak burada öne çıkıyor. Kuymak yüzyıllardır yapılıyor. Trabzon'da üç, dört çeşit kuymak bulabilirsiniz. Türk Patent Enstitüsü, kuymağın Trabzon mutfağının bir ürünü olduğunu tescilledi. Bunun için gayret eden bütün arkadaşlarımıza, teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan sonra kuymak artık Trabzon'la anılacak" diye konuştu.
'AVRUPA'DA EN FAZLA COĞRAFİ TESCİLE SAHİP OLAN ÜLKEYİZ'
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Çin'den sonra en çok coğrafi tescil alan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
Trabzon gerçekten zengin bir ilimiz. Bugün 13'üncü tescil belgesi olan Trabzon kuymağını takdim ediyoruz. Öncesinde Trabzon Telkarisi ve Hasırı, Keşanı, Akçaabat Köftesi, Trabzon Kazaziyesi, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Bıçağı, Vakfıkebir Ekmeği, Tonya Tereyağı, Sürmene Pidesi, Yomra Elması, Vakfıkebir, Kürek Peyniri, Arsin Foşa Fındığı tescillenmişti. 'Trabzon kuymağı' ile 13'ü tamamlamış olacağız. Tonya tereyağı için bir AB başvurusu var. Onunla ilgili süreci de takip edeceğiz. Zenginliklerimizi tescil altına almak çok önemli. Bu zenginliklerimiz gösteriyor ki her geçen gün zenginliği daha da artan bir ülkeyiz. Dünyada Çin'den sonra en fazla coğrafi tescile sahip ülkeyiz. Avrupa'da en fazla coğrafi tescile sahip olan ülkeyiz. Her geçen gün sayılarımız artıyor.