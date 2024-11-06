Bundan Sonra Akla İlk Trabzon Gelecek: Meşhur Yemek Resmen Koruma Altına Alındı

Kuymak yemeğinin tesciliyle birlikte, Trabzon kuymağının benzersiz tat ve bölgesel karakteri resmî olarak koruma altına alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, bu önemli gelişme hakkında yaptığı açıklamada, “Çin'in ardından en çok coğrafi tescile sahip ülke konumundayız” diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) başvurusu üzerine verilen coğrafi işaret belgesiyle, mısır unu ve peynirin tereyağı ile harmanlanarak hazırlandığı geleneksel 'Trabzon Kuymağı' artık tescilli bir marka. Bu değerli gelişmeyi kutlamak amacıyla Ganita Sahili’nde bir tören düzenlendi.

Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Direktörü Habib Asan’ın yanı sıra birçok davetli katıldı.