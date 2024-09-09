Buna Yatırım Yapanlar Paraya Para Demedi: Zirveyi Gördü Büyük Kazandırdı

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82 ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçları arasında avro yüzde 2,18, mevduat faizi brüt yüzde 1,64 ve dolar yüzde 0,6 oranlarında reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,4, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,86 oranında reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,18, DİBS yüzde 1,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,76 oranında kayba yol açtı.

Kaynak: Gerçek Gündem