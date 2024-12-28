Buna Yatırım Yapan Para Bastı! En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

HAFTANIN LİDERİ BELLİ OLDU

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en fazla prim yapan hisse senedi yüzde 10,50 artışla Oyak Çimento oldu. Oyak Çimento'yu, yüzde 10,10'luk artışla Fenerbahçe Futbol AŞ ve yüzde 9,72'lik kazançla Türkiye Sigorta takip etti.

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma ve yüzde 5,71 ile Katılımevim olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise 546 milyar lira piyasa değeriyle Garanti BBVA, 465,3 milyar lira ile Koç Holding, 401,2 milyar lira ile Türk Hava Yolları oldu.