Buna Yatırım Yapan Para Bastı! En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırımları açıklandı. Bu hafta yatırım araçları arasında borsa, altın ve dolar yatırımcılarına kazanç sağladı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,09 artışla 10.025,47 puandan kapattı. Endeks, haftanın en düşük seviyesi olan 9.562,36 puanı görürken, en yüksek seviyede 10.055,06 puana ulaştı.
Borsa İstanbul'daki mali endeks, bu hafta yüzde 3,62 değer kazanarak 11.976,50 puana yükseldi. Hizmetler endeksi yüzde 2,37 artışla 9.660,01 puana, sanayi endeksi yüzde 1,80 yükselişle 13.192,59 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 2,71 kazançla 14.024,52 puana çıktı.
HAFTANIN LİDERİ BELLİ OLDU
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en fazla prim yapan hisse senedi yüzde 10,50 artışla Oyak Çimento oldu. Oyak Çimento'yu, yüzde 10,10'luk artışla Fenerbahçe Futbol AŞ ve yüzde 9,72'lik kazançla Türkiye Sigorta takip etti.
Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma ve yüzde 5,71 ile Katılımevim olarak sıralandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise 546 milyar lira piyasa değeriyle Garanti BBVA, 465,3 milyar lira ile Koç Holding, 401,2 milyar lira ile Türk Hava Yolları oldu.
ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Altın piyasasında, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,17 artışla 2.964 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da yüzde 0,16 değer kazanarak 20.108 liradan işlem gördü.
Döviz piyasasında, doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 35,2220 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,35 artarak 36,7810 liraya çıktı.
İngiliz sterlini, geçen hafta 44,1800 liradan işlem görürken bu hafta yüzde 0,14 artarak 44,2410 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise yüzde 0,74 düşüşle 39,1010 liradan alıcı buldu.